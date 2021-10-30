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В Новосибирске будут проверять QR-коды у посетителей фитнес-центров, концертов и стадионов с 30 октября

Фото В Новосибирске будут проверять QR-коды у посетителей фитнес-центров, концертов и стадионов с 30 октября
Фото В Новосибирске будут проверять QR-коды у посетителей фитнес-центров, концертов и стадионов с 30 октября

Pixabay.com

В субботу, 30 октября, в регионе начнутся массовые проверки посетителей фитнес-клубов, концертов и стадионов на наличие QR-кодов.

Уже сегодня, 30 октября, в Новосибирской области начнут проверяьт посетителей фитнес-центров, концертов и стадионов на наличие QR-кодов. Об сообщили власти региона.

«С 30 октября в регионе действует система QR-кодов при посещении массовых мероприятий и досуговых организаций. Чтобы попасть на мероприятие, новосибирцам нужно иметь QR-код, сертификат о вакцинации, справку о перенесенном заболевании или ПЦР-тест», – рассказали в Правительстве региона.

Уже в эти выходные в регионе начнут проверять соблюдение системы QR-кодов на мероприятиях и масочного режима в общественном транспорте.

До этого Роспотребнадзор и полиция проводили массовые проверки ограничительных мер в торговых центрах, фитнес-клубах, ресторанах и кафе Новосибирской области. За неделю с 25 по 29 октября за несоблюдение коронавирусных ограничений оштрафовали 59 человек. Несколько административных производств открыли в отношении владельцев торговых точек.

Кроме того, 2 протокола об административном правонарушении были составлены в отношении перевозчиков, 29 человек получили штрафы за несоблюдение масочного режима в общественном транспорте.

Ранее Сиб.фм писал, какие ограничения ждут жителей Новосибирска в ноябре.

 

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Автор:
Юния Ларсон
журналист

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