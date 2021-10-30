Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Локдаун в Новосибирске
Финансовая грамотность
Обязательная вакцинация и QR-коды
Гений места
Коронавирус в Новосибирске
Локдаун в Новосибирске
Финансовая грамотность
Обязательная вакцинация и QR-коды
Гений места
Коронавирус в Новосибирске

Лента новостей

общество

В Новосибирске начали экстренный ремонт дороги на улице Ленина

Фото В Новосибирске начали экстренный ремонт дороги на улице Ленина
Фото В Новосибирске начали экстренный ремонт дороги на улице Ленина

Pixabay.com

В Новосибирске в экстренном порядке начались дорожные работы на улице Ленина. Асфальт сняли ночью 30 октября.

Экстренный ремонт дороги проводит компания ООО «СТРОЙДОР2015». Ею владеют Бехбудов Бехбуд Ягуб Оглы, Бехбудов Парвиз Бехбуд Оглы и Гусейнова Светлана Бехбуд Кызы. Владельцы компании рассказали, когда планируют закончить дорожные работы.

«Сегодня ночью попытаемся вычистить все и укладчик поставить на укладку, если погода позволит», – заявили собственники компании-подрядчика в беседе с порталом НГС.

Ночью 30 октября дорожные рабочие начали в экстренном порядке снимать старый асфальт на улице Ленина. Работы ведутся на участке от улицы Урицкого до проспекта Димитрова.

По прогнозу подрядчиков, ремонт дороги на исторической части улицы Ленина должен закончиться до конца года. В следующем году компания планирует реконструкцию участка от площади Ленина до проспекта Димитрова и расширить дорогу.

Ранее Сиб.фм писал, что в Новосибирске улицы посыпали реагентами против гололеда 30 октября.

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Юния Ларсон
журналист

1

Теги

яндекс.дзен

Ваш комментарий

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

10096
Путин ввёл новые коронавирусные ограничения
9459
Дело о доведении до самоубийства завели в Новосибирске после гибели семиклассницы
8563
Полицейских проверили после опоздания на смертельное ДТП
7566
QR-коды с 8 ноября: сколько действуют после вакцины «Спутник V», «Спутник Лайт» и «ЭпиВакКорона»
7241
В 2022 году россияне получат по 5 тысяч рублей от государства
6274
«Напьются и бегут сюда в поисках девушек»: что происходит возле общежития НГПУ в Новосибирске после скандальной драки
6230
Банду дачных воров задержали под Новосибирском