В Новосибирске начали экстренный ремонт дороги на улице Ленина

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В Новосибирске в экстренном порядке начались дорожные работы на улице Ленина. Асфальт сняли ночью 30 октября.

Экстренный ремонт дороги проводит компания ООО «СТРОЙДОР2015». Ею владеют Бехбудов Бехбуд Ягуб Оглы, Бехбудов Парвиз Бехбуд Оглы и Гусейнова Светлана Бехбуд Кызы. Владельцы компании рассказали, когда планируют закончить дорожные работы.

«Сегодня ночью попытаемся вычистить все и укладчик поставить на укладку, если погода позволит», – заявили собственники компании-подрядчика в беседе с порталом НГС.

Ночью 30 октября дорожные рабочие начали в экстренном порядке снимать старый асфальт на улице Ленина. Работы ведутся на участке от улицы Урицкого до проспекта Димитрова.

По прогнозу подрядчиков, ремонт дороги на исторической части улицы Ленина должен закончиться до конца года. В следующем году компания планирует реконструкцию участка от площади Ленина до проспекта Димитрова и расширить дорогу.

Ранее Сиб.фм писал, что в Новосибирске улицы посыпали реагентами против гололеда 30 октября.