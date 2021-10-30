В Новосибирске улицы посыпали реагентами против гололеда 30 октября

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В Новосибирске улицы начали посыпать противоголедными реагентами.

30 октября в Новосибирске начали обрабатывать дороги протвогололедным реагентом. Об этом сообщили очевидцы.

«Такими темпами к Новому году реагенты закончатся», – пишут в соцсетях.

Сегодня в социальных сетях появились кадры обработки улиц Новосибирска противогололедными реагентами. Очевидцы опубликовали видео в группе «АСТ-54» в социальной сети «ВКонтакте».

30 октября в городе пошел мокрый снег. Дорожные службы начали обрабатывать улицы реагентом. Дорожная техника щедро посыпает им проезжую часть в целях предотвращения наледи на дорогах.

Горожане возмутились нерациональным использованием реагентов. По мнению сибиряков, пока не нужно обрабатывать улицы.

«Если так расбрасывать их, неудивительно, что в декабре скажут, мол, все, деньги на посыпку и уборку дорог закончились, ждите весны», «Сейчас еще щебенки с грязью отсыпят», «Высыпают весь запас реагента на асфальт, до того, как ляжет снег, а потом реагент заканчивается и на дорогах гололед», – прокомментировали пользователи действия дорожников.

Ранее сообщалось, что Госавтоинспекция Новосибирска предупредила водителей об опасной ситуации на дорогах из-за гололеда. В ведомстве призывают новосибирцев быть осторожнее за рулем и как можно скорее заменить летние шины на зимние.