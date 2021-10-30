В Новосибирске повысили зарплаты бюджетникам

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С 1 октября в Новосибирске повысили зарплаты учителей, воспитателей, библиотекарей и других бюджетников на 3,9%.

В октябре некоторым новосибирцам подняли зарплату. На 3,9% больше получают учителя, библиотекари, воспитатели и другие работники городской бюджетной сферы. Такое решение принял мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

Со второго месяца осени повысили оклады также работникам, которые замещают должности, не отнесенные к муниципальной службе. Это эксперты, инженеры, техники и так далее.

Предполагалось, что эта мера распространится также на муниципальных служащих. Однако позже от этой идеи отказались, ее рассмотрят на следующих сессиях Совета депутатов. Сейчас в муниципальных организациях Новосибирска работают свыше 50 тысяч человек.

Ранее сообщалось, что в Новосибирске чиновникам мэрии поднимут зарплату на 3,9%.

Сиб.фм приводил рассказ молодой учительницы, которая пожаловалась на низкие зарплаты в школах Новосибирска. По словам педагога, на эти деньги жить можно только в кредит.