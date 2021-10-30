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В Новосибирске похитили 7,5 млн рублей при строительстве детсада по нацпроекту

Фото В Новосибирске похитили 7,5 млн рублей при строительстве детсада по нацпроекту
Фото В Новосибирске похитили 7,5 млн рублей при строительстве детсада по нацпроекту

Фото Густаво Зырянов / Сиб.фм

Уголовное дело о хищении 7,5 миллионов рублей бюджетных средств возбуждено в Новосибирске по результатам прокурорской проверки. Средства были выделены на строительство детского сада на улице Мира, 25 а.

В Новосибирске после прокурорской проверки возбуждено уголовное дело о хищении свыше 7,5 млн рублей бюджетных средств при строительстве детского сада на улице Мира, 25 а.

Денежные средства на возведение детского сада были выделены в рамках нацпроекта "Демография".

Как уточнили в надзорном ведомстве, проверка проводилась прокурорами совместно с сотрудниками УФСБ России по Новосибирской области.

"Установлено, что в 2019-2020 гг. между муниципальным казенным учреждением «Управление капитального строительства» и обществом с ограниченной ответственностью ПФК «Агросервис» заключены муниципальные контракты на строительство здания детского сада-яслей на ул. Мира, д. 25а в г. Новосибирске", — говорится в сообщении прокуратуры.

В процессе исполнения контракта, ООО завысило стоимость ряда — таких как разборка кирпичных стен, демонтаж ограждений, утепление фундаментных плит и другое. При этом на счета подрядчика были перечислены более 7,5 млн рублей бюджетных средств.

Сейчас по материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ — мошенничество в особо крупном размере.

 

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Автор:
Маргарита Мастеркова

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