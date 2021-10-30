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В Новосибирской области водитель иномарки погиб в ДТП с тягачом

Фото В Новосибирской области водитель иномарки погиб в ДТП с тягачом
Фото В Новосибирской области водитель иномарки погиб в ДТП с тягачом

Госавтоинспекция Новосибирска

Смертельное ДТП произошло на новосибирской трассе в Чановском районе вечером 30 октября. «Mazda» влетела в тягач марки MAN. Водитель легковушки погиб.

Вечером в субботу, 30 октября, в Новосибирской области на трассе Р-254 произошло смертельное ДТП. От столкновения с тягачом погиб водитель легкового автомобиля. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

«Водитель автомобиля «Мазда-Премаси» ехал в Новосибирск, когда на 1088-м километре трассы решил совершить обгон на разрешенном участке, выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем MAN с полуприцепом», – рассказали в ведомстве.

В салоне легковушки находился только водитель. Мужчина около 30-40 лет погиб от полученных травм. Водитель грузовика не пострадал.

Авария произошло около шести часов вечеров. Сейчас по факту ДТП проводится проверка.

Как сообщал Сиб.фм ранее, новосибирских полицейских проверили после опоздания на смертельное ДТП.

 

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Автор:
Юния Ларсон
журналист

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