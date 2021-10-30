Полицейских проверили после опоздания на смертельное ДТП

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Полиция проверила экипаж ДПС, который опоздал на место смертельного ДТП в Новосибирске.

В ведомстве провели проверку действий сотрудников ГИБДД, которые опоздали на место происшествия. Из-за их опоздания не удалось опознать виновника смертельного ДТП, сообщила пресс-служба полицейского главка Новосибирской области.

В апреле 2021 года в Новосибирске произошло ДТП с участием автомобиля Lexus, в результате которого погиб пассажир элитного внедорожника. Тогда машина врезалась в столб. Экипаж ДПС, который должен был приехать на место аварии, задержался. Из-за этого не удалось опознать предполагаемого виновника происшествия. Водитель заявил, что за рулем автомобиля был погибший.

Экипаж ГИБДД приехал на место происшествия спустя час. До этого туда уже приехали врачи «скорой», сотрудники пожарного ведомства и Росгвардии. Автоинспекторы не стали разбираться в ситуации и отрапортовали, что водитель не был установлен.

В МВД проверили действия своих сотрудников и привлекли их к ответственности, сообщили в ГУ МВД России по Новосибирской области.

Ранее сообщалось, что сотрудники городской автоинспекции задержали водителя внедорожника, который ездил по городу без номеров.

Сиб.фм писал, что водителей предупредили об опасной ситуации на дорогах Новосибирска.