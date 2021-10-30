Водитель «Тойоты» насмерть сбил пешехода в Новосибирской области

Фото УГИБДД по Новосибирской области

30-летний пешеход скончался после аварии в Коченёвском районе.

Ночью 30 октября водитель «Тойоты» наехал на пешехода в Коченёвском районе. Как уточняет УГИБДД по Новосибирской области, автомобиль следовал по автодороге Р-254 в сторону Омска. По информации ведомства, пешеход находился на проезжей части без световозвращающих элементов на одежде.

После того, как автомобиль под управлением 29-летнего водителя наехал на мужчину, тот скончался на месте ДТП.

В настоящее время сотрудники полиции проводят проверку и устанавливают полные обстоятельства аварии.

На данный момент известно, что водитель находился в трезвом состоянии, но в темноте не заметил пешехода — тот двигался по левой стороне проезжей части.

Как ранее писал Сиб.фм, 27 октября на трассе к Садовому посёлку «легла» на бок фура. Водитель и пассажиры развели костёр неподалёку от перевернувшейся машины, чтобы согреться.