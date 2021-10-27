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Участники аварии развели костёр возле перевернувшейся фуры под Новосибирском

Фото Участники аварии развели костёр возле перевернувшейся фуры под Новосибирском
Фото Участники аварии развели костёр возле перевернувшейся фуры под Новосибирском

Пострадавшие в ДТП с фурой, которая слетела на обочину, развели костёр недалеко от перевернувшейся машины, чтобы согреться.

Фура слетела на обочину и полностью перевернулась на бок у трассы, ведущей к Садовому посёлку. Авария произошла утром 27 октября. По словам очевидца, авария произошла из-за того, что водитель перевернувшейся фуры пошёл на обгон по своей же полосе. Совершая манёвр, он зацепил вторую фуру, которая двигалась по этой же полосе, и в итоге обгоняющая фура оказалась на обочине.

Вечером возле опрокинувшегося автомобиля заметили не только несколько людей — предположительно, водителя и пассажиров, но и небольшой огонь.

Фото Участники аварии развели костёр возле перевернувшейся фуры под Новосибирском 2

«Сидят, жгут костёр, греются», —

прокомментировал очевидец. Он поделился с редакцией видеозаписью, на которой видно, как несколько человек сидят у костра в нескольких метрах от перевернувшегося автомобиля.

Как ранее писал Сиб.фм, утром 27 октября на Большевистской улице заглохла фура, из-за чего в центре города образовалась огромная пробка.

Напомним, на прошлой неделе мы рассказывали, как на трассе у повороты на Чулым столкнулись фура с отказавшими тормозами и припаркованный у обочины грузовик.

 

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Автор:
Полина Кузнецова
автор текстов, спецагент

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Теги

Новосибирская область
фура
авария, дтп
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