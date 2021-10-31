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16-летний новосибирец попал под суд за разбойное нападение на школьников ради смартфонов

Фото 16-летний новосибирец попал под суд за разбойное нападение на школьников ради смартфонов
Фото 16-летний новосибирец попал под суд за разбойное нападение на школьников ради смартфонов

Фото pixabay.com

16-летний житель Новосибирска предстанет перед судом за нападение на школьников. Его обвиняют в избиении учащихся, которые не позволили украсть свои смартфоны.

В Новосибирске следственный отдел по Дзержинскому району СУ СК России по Новосибирской области завершил расследование уголовного дела в отношении 16-летнего местного жителя. Его обвиняют в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 162 УК РФ («Разбой» — нападение в целях хищения чужого имущества, совершённое с применением насилия, опасного для жизни и здоровья).

Следствие установило, что 26 июня 2021 года возле дома на улице Гоголя в Дзержинском районе обвиняемый встретил двух подростков и попросил у них смартфоны для звонка. Получив гаджеты, он оценил их стоимость и решил забрать себе. Однако школьники начали требовать своё имущество обратно, и тогда обвиняемый стал бить их кулаками.

Потерпевшие смогли дать обидчику отпор, забрали смартфоны и убежали. При нападении они получили телесные повреждения, оценивающиеся как лёгкий вред здоровью.

16-летний новосибирец был задержан по месту проживания сотрудниками уголовного розыска Дзержинского отдела полиции. Впоследствии он полностью признал вину в содеянном. Уголовное дело в отношении него вместе с утверждённым обвинительным заключением направлено в Дзержинский районный суд для рассмотрения по существу, передаёт пресс-служба СК.

Напомним, недавно Сиб.фм сообщал о передаче в суд дела об убийстве жительницы Новосибирска ради Hyundai Creta. Двое знакомых расправились с Татьяной Кучеевой, чтобы получить и продать её иномарку.

 

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Автор:
Полина Кузнецова
автор текстов, спецагент

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