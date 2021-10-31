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День автомобилиста 31 октября - новые открытки и поздравления водителям

Фото День автомобилиста 31 октября - новые открытки и поздравления водителям
Фото День автомобилиста 31 октября - новые открытки и поздравления водителям

Фото pixabay.com

В последнее воскресенье октября в России отмечается День автомобилиста. В этот праздник принято поздравлять профессиональных водителей, тех, кто занимается обслуживанием транспорта и его производством, а также автомобилистов-любителей. Сиб.фм предлагает скачать открытки и поздравления, которые можно разослать всем причастным.

Последнее воскресенье октября в России — День автомобилиста, или День работника автомобильного и городского транспорта (официальное название).

Изначально в этот день было принято чествовать водителей-профессионалов и тех, кто занимается обслуживанием и производством транспорта. Однако впоследствии праздник распространился на всех, у кого есть машина, поэтому сегодня поздравить с ним можно любого автомобилиста.

Сиб.фм публикует тематические открытки и поздравления, которые можно скачать на смартфон и отправить всем причастным в любом удобном мессенджере или социальной сети.

Фото День автомобилиста 31 октября - новые открытки и поздравления водителям 2

Фото День автомобилиста 31 октября - новые открытки и поздравления водителям 3

Фото День автомобилиста 31 октября - новые открытки и поздравления водителям 4

Фото День автомобилиста 31 октября - новые открытки и поздравления водителям 5

Фото День автомобилиста 31 октября - новые открытки и поздравления водителям 6

Фото День автомобилиста 31 октября - новые открытки и поздравления водителям 7

Фото День автомобилиста 31 октября - новые открытки и поздравления водителям 8

Фото День автомобилиста 31 октября - новые открытки и поздравления водителям 9

Напомним, ранее в октябре в России отметили День отца — новый праздник, составляющий своеобразную пару Дню матери. Он был учреждён Указом президента № 573 4 октября 2021 года и отныне ежегодно будет отмечаться в третье воскресенье месяца.

 

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Автор:
Полина Кузнецова
автор текстов, спецагент

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автомобили
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