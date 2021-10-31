На въезде в Новосибирск появилась стела с подсветкой

Фото из паблика «АСТ-54» в соцсети «ВКонтакте»

Въезд в Новосибирск со стороны Станционной улицы теперь украшает 18-метровая светящаяся стела с названием города. Оно написано по-русски, а также продублировано на латинице.

На въезде в Новосибирск со стороны Станционной улицы, неподалёку от перекрёстка с улицей Дукача, теперь можно увидеть стелу с подсветкой, которая отражает название города на русском языке и на латинице. Также она содержит элементы герба Новосибирска советских времён.

Высота каждой из букв составляет 3 метра, длина стелы — 18 метров. Внутрь каждой буквы вмонтированы светодиодные элементы, чтобы надпись было видно даже в темноте.

Напомним, что в Новосибирске вскоре появится ещё одна стела — стела «Город трудовой доблести». Её установят на площади Калинина, которую ждёт реконструкция. Высота конструкции составит 30 метров.