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Новосибирцы поделились снимками города в снегу

Фото Новосибирцы поделились снимками города в снегу
Фото Новосибирцы поделились снимками города в снегу

Фото читателей Сиб.фм

В Новосибирске с утра безостановочно идёт снег. Горожане активно фотографируют белоснежные пейзажи и делятся ими в социальных сетях. Несколько снимков жители прислали в редакцию Сиб.фм.

В Новосибирске в минувшую субботу, 30 октября, прошёл первый настоящий снегопад. Проснувшись утром, горожане обнаружили устойчивый снежный покров, а некоторые даже смогли слепить снеговиков и показали, что из этого вышло, в социальных сетях.

Синоптики обещали, что в воскресенье осадки продолжатся, и 31 октября действительно началось со снега, который, к слову, не прекратился до сих пор. Сиб.фм предлагает посмотреть по снимкам новосибирцев, как прямо сейчас выглядит белоснежный город.

Фото Новосибирцы поделились снимками города в снегу 2

Фото Новосибирцы поделились снимками города в снегу 3

Фото Новосибирцы поделились снимками города в снегу 4

Фото Новосибирцы поделились снимками города в снегу 5

Фото Новосибирцы поделились снимками города в снегу 6

Фото Новосибирцы поделились снимками города в снегу 7

По данным Западно-Сибирского гидрометцентра, днём в понедельник, 1 ноября, осадков не ожидается — снег пройдёт в ночь. Вместе с тем температура воздуха немного понизится и составит 0...-2 градуса.

Напомним, популярные погодные сервисы ранее прогнозировали в Новосибирской области в ноябре серьёзное похолодание. Сообщалось, что в ночь на 4-е число столбики термометров могут опуститься до -23.

 

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Автор:
Юлия Кротова
журналист

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Теги

Новосибирская область
снег
Новосибирск
фото
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