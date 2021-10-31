Новосибирцы показали жуткие образы с Хеллоуина в социальных сетях

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Многие жители Новосибирска на выходных отметили Хеллоуин. Как и полагается, на праздник нечисти они пришли в жутком гриме и костюмах. Какие образы примерили на себя горожане в этом году, можно посмотреть по снимкам из социальных сетей.

В эти выходные на улицах Новосибирска можно было встретить множество людей с броским гримом — все они нанесли его по случаю Хеллоуина и направлялись в какое-нибудь заведение или на дружескую вечеринку на дому, чтобы отметить праздник нечисти.

Многие уже опубликовали фото в образах в социальных сетях, Сиб.фм предлагает посмотреть, какими они были.

Как видно на снимках, самым популярным традиционно оказался грим под человеческий череп. Его выбирали как женщины, так и мужчины. Из аксессуаров многие использовали шляпы и различные ободки и повязки на головы.

Какая-то компания по случаю праздника решила перевоплотиться в персонажей из «Деревни дураков» и этим однозначно отличилась на фоне «мертвецов».

Напомним, ранее Сиб.фм писал, что в преддверии Хеллоуина спрос на жуткие образы в 2021 году вырос более чем на 300 %.