Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Локдаун в Новосибирске
Финансовая грамотность
Обязательная вакцинация и QR-коды
Гений места
Коронавирус в Новосибирске
Локдаун в Новосибирске
Финансовая грамотность
Обязательная вакцинация и QR-коды
Гений места
Коронавирус в Новосибирске

Лента новостей

общество культура

Новосибирцы скупили костюмы Чумного доктора и Фредди Крюгера на Хеллоуин

Фото Новосибирцы скупили костюмы Чумного доктора и Фредди Крюгера на Хеллоуин
Фото Новосибирцы скупили костюмы Чумного доктора и Фредди Крюгера на Хеллоуин

ФОТО PIXABAY.COM

В Новосибирской области спрос на товары для Хэллоуина вырос на 309%. Самыми популярными костюмами стали образы “Чумного доктора” и "Фредди Крюгера".

Новосибирцы в канун Хеллоуина скупают костюмы для вечеринок. Спрос на жуткие образы в 2021 году вырос более чем на 300 %, при этом самыми востребованными среди сибиряков оказались маски "Чумного доктора" и перчатки легендарного героя ужастиков Фредди Крюггера.

По данным аналитиков Wildberries, новосибирцев привлекают также эльфы, ведьмы, вампиры, а также персонажи Харли Квин из “Отряда Самоубийц” и злодей из “Крика”.

В преддверии Хеллоуина жители Новосибирской области приобрели много гримов, масок и карнавальных париков и свечей в виде тыкв.

"Продажи искусственной крови для создания устрашающих тематических образов в Новосибирской области выросли на 174% год к году, искусственной паутины — на 493%, бутафорских клыков и вампирских зубов — на 470%", — отметили аналитики.

Эксперты отмечают, что повышенный спрос на товары к Хеллоуину связан с объявленными нерабочими дня. Многие в эти дни планируют отметить праздник в компании друзей, на тематических вечеринках.

Напомним, ранее косплееры рассказали, как создают костюмы на Хеллоуин.

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Маргарита Мастеркова

1

Теги

яндекс.дзен

Ваш комментарий

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

11114
Локдаун в Новосибирске: какие ограничения ждут жителей в ноябре 2021 года
9884
Путин ввёл новые коронавирусные ограничения
9259
Дело о доведении до самоубийства завели в Новосибирске после гибели семиклассницы
7295
QR-коды с 8 ноября: сколько действуют после вакцины «Спутник V», «Спутник Лайт» и «ЭпиВакКорона»
6172
«Напьются и бегут сюда в поисках девушек»: что происходит возле общежития НГПУ в Новосибирске после скандальной драки
5847
Врачи объяснили заражение мэра Новосибирска Анатолия Локтя COVID-19
5490
Борис Буреев исполняет обязанности мэра Новосибирска из-за заражения Локтя COVID-19