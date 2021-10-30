Новосибирцы скупили костюмы Чумного доктора и Фредди Крюгера на Хеллоуин

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В Новосибирской области спрос на товары для Хэллоуина вырос на 309%. Самыми популярными костюмами стали образы “Чумного доктора” и "Фредди Крюгера".
Новосибирцы в канун Хеллоуина скупают костюмы для вечеринок. Спрос на жуткие образы в 2021 году вырос более чем на 300 %, при этом самыми востребованными среди сибиряков оказались маски "Чумного доктора" и перчатки легендарного героя ужастиков Фредди Крюггера.
По данным аналитиков Wildberries, новосибирцев привлекают также эльфы, ведьмы, вампиры, а также персонажи Харли Квин из “Отряда Самоубийц” и злодей из “Крика”.
В преддверии Хеллоуина жители Новосибирской области приобрели много гримов, масок и карнавальных париков и свечей в виде тыкв.
"Продажи искусственной крови для создания устрашающих тематических образов в Новосибирской области выросли на 174% год к году, искусственной паутины — на 493%, бутафорских клыков и вампирских зубов — на 470%", — отметили аналитики.
Эксперты отмечают, что повышенный спрос на товары к Хеллоуину связан с объявленными нерабочими дня. Многие в эти дни планируют отметить праздник в компании друзей, на тематических вечеринках.
Напомним, ранее косплееры рассказали, как создают костюмы на Хеллоуин.
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