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общество

Минфин пообещал выплатить россиянам по 10 тысяч рублей в декабре 2021 года

Фото Минфин пообещал выплатить россиянам по 10 тысяч рублей в декабре 2021 года
Фото Минфин пообещал выплатить россиянам по 10 тысяч рублей в декабре 2021 года

Pixabay.com

Руководитель министерства финансов Российской Федерации Антон Силуанов пообещал пенсионерам поддержку в виде новой единовременной выплаты.

Министр финансов России заявил о готовящихся мерах поддержки российских пенсионеров, сообщили СМИ.

«Сейчас для государства важно оказать поддержку пенсионерам, которые не имеют никаких дополнительных источников доходов», – заявил министр.

Глава министерства финансов Российской Федерации объяснил, что власти стремятся побороть проблему бедности в стране. Пенсии пожилых россиян не успевают за ростом цен на продовольственные и другие товары, поэтому именно пенсионерам государство готово оказывать всестороннюю поддержку.

С 1 января 2022 года пенсии в России будут проиндексированы. Однако если уровень инфляции превысит плановые показатели, министерство финансов предоставит пожилым россиянам дополнительные меры разовой поддержки.

В прошлый раз такие слова привели к выплате по 10 тысяч рублей всем российским пенсионерам. Именно так президент страны Владимир Путин аргументировал необходимость выплат. Эксперты утверждают, что заявление министра финансов – это фактически обещание повторить данную выплату до конца 2021 года, сообщает «ФедералПресс».

Ранее сообщалось, что Госдума готовит новую льготу в размере 4500 рублей некоторым категориям россиян. Кто именно может рассчитывать на эти деньги, писал Сиб.фм.

 

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Автор:
Юния Ларсон
журналист

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