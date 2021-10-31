Пенсионерам готовят новую льготу в размере 4500 рублей

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Пожилых россиян хотят освободить от необходимости оплачивать транспортный налог.
Депутаты нижней палаты парламента направили письмо в адрес главы Минтруда Антона Котякова с просьбой освободить пенсионеров от оплаты транспортного налога. Об этом сообщили СМИ.
«Сейчас в стране очевидна социальная несправедливость, так как каждый регион сам вправе решать, как граждане будут оплачивать транспортный налог», – объяснил автор инициативы Иван Сухарев.
Депутат напомнил, что в настоящее время власти российских регионов самостоятельно устанавливают порядок оплаты транспортного налога гражданами. Из-за этого получается, что в некоторых субъектах Российской Федерации пенсионерам не приходится тратиться на оплату транспортного налога, а в других они оплачивают его наравне со всеми.
В связи с этим в парламенте предложили ввести новую льготу для пенсионеров, которая освободит их от необходимости оплачивать налог на транспортные средства мощностью до 150 лошадиных сил. Соответствующее письмо депутаты направили в Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации.
Отмечается, что сейчас россияне платят в среднем 4500 рублей транспортного налога в год. Это относится к автомобилям мощностью около 130 лошадиных сил, сообщает «ФедералПресс».
Ранее сообщалось, что в Новосибирской области власти решили увеличить транспортный налог почти в 2 раза. Сиб.фм писал, что жители региона назвали такое решение «маразмом».
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