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Раскрыты подробности убийства таксиста на кладбище в Новосибирске 29 октября

Фото Раскрыты подробности убийства таксиста на кладбище в Новосибирске 29 октября
Фото Раскрыты подробности убийства таксиста на кладбище в Новосибирске 29 октября

Pixabay.com

В Новосибирске 29-летнего таксиста заманили на кладбище и убили 29 октября. В преступлении подозревают его начальника.

Новосибирск потрясло жестокое убийство 29-летнего местного жителя. По версии следствия, начальник мужчины заманил его на Заельцевское кладбище, избил лопатой и убил.

«Он заманил Романа на кладбище, чтобы поправить могилу родителей, жестоко избил его лопатой, задушил и попытался спрятать», – рассказал источник из близкого окружения погибшего.

Расследование началось 30 октября. Супруга мужчины заявила в полицию об исчезновении 29-летнего Романа, который работал водителем такси. Женщина объяснила, что муж ушел на работу и перестал выходить на связь. Полицейские обнаружили брошенный автомобиль мужчины на Заельцевском кладбище. Позднее у одной из могил служебная собака взяла след, а на земле оперативники нашли следы крови.

Следствию удалось установить подозреваемого. Им оказался 56-летний директор автопарка, в котором работал убитый мужчина. Его задержали на месте убийства, когда он вернулся перепрятать тело.

Коллега погибшего Романа рассказал журналистам сайта nsk.aif.ru, что мужчина работал в таксопарке «Лимон». Владеет компанией женщина, а обязанности исполнительного директора выполняет ее супруг. Именно его полицейские подозревают в убийстве.

О самом убитом коллеги отзываются как о неконфликтном человеке. У него остались жена и двое маленьких детей.

Следователи возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ «Убийство».

 

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Автор:
Юния Ларсон
журналист

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