Ураганный ветер с мокрым снегом обрушится на Новосибирск 1 ноября

Pixabay.com

1 ноября порывы ветра в Новосибирске достигнут 20 метров в секунду.

Серьезное ухудшение погоды ожидается в Новосибирске в начале недели. МЧС предупредило горожан о сильном ветре и гололеде.

Как сообщают в МЧС, 1 ноября в Новосибирской области ожидаются осадки в виде мокрого снега, а также гололедица. Новосибирцам, чувствующим себя неуверенно за рулем, советуют воздержаться от поездок на личном автомобиле в понедельник.

«В связи с погодными явлениями рекомендуем жителям Новосибирской области быть аккуратнее. В регионе ожидается сильный ветер и голод. Днем 1 ноября ожидается мокрый снег. Ночью и утром при прояснениях туманы и изморозь, на дорогах гололедица», – заявили в МЧС.

В ведомстве сообщили, что порывы ветра 1 ноября достигнут 20 метров в секунду.

МЧС убедительно просит обходить все нестабильные конструкции и дома с неустойчивой кровлей, так как сильный ветер может повалить деревья и плохо закрепленные конструкции. Кроме того, из-за плохой погоды и гололеда на дорогах в регионе может вырасти количество ДТП. В такое время внимательными должны быть не только водители, но и пешеходы.

Ранее сообщалось, что в Новосибирске водители выстроились в очереди на шиномонтаж из-за снегопада.

Сиб.фм писал об обращении ГИБДД к жителям Новосибирска с просьбой сменить резину на автомобилях на зимнюю.