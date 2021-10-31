Автомобилисты в Новосибирске массово поехали «переобуваться» из-за снегопада

Фото pixabay.com, паблик «АСТ-54» в соцсети «ВКонтакте»

Очередь из почти 20 автомобилей выстроилась 31 октября на замену шин в Новосибирске после первого снегопада.

В Новосибирске 30 октября прошёл первый снегопад. На следующий день осадки продолжились, на дорогах появилась наледь. Автомобилисты, которые оттягивали момент смены шин, массово ринулись «переобуваться».

В результате на одной из шиномонтажек в Ленинском районе образовалась очередь из почти 20 машин.

Они выстроились в ожидании на улице Широкой, сообщается в паблике «АСТ-54» в социальной сети «ВКонтакте». От ГИБДД информации об авариях, в том числе по вине автомобилистов на не соответствующей погоде резине, не поступает.

Напомним, что после снегопада 30 октября улицы в Новосибирске начали посыпать противогололёдными реагентами.