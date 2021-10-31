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общество

В Новосибирске мужчина дважды заразился коронавирусом после вакцинации

Фото В Новосибирске мужчина дважды заразился коронавирусом после вакцинации
Фото В Новосибирске мужчина дважды заразился коронавирусом после вакцинации

Фото pixabay.com

Житель Новосибирска дважды перенёс COVID-19 после вакцинации. Болезнь во всех случаях протекала в лёгкой форме.

Пожилой житель Новосибирска дважды заразился коронавирусом после вакцинации, об этом рассказала его супруга Наталья.

Мужчина привился первым компонентом 8 апреля, а спустя четыре дня заболел. Симптомы были соответствующими, но тест на COVID-19 он не делал, отметила женщина. Два дня у заболевшего держалась температура и на этом проблемы кончились. Сибиряк провёл дома 14 дней и на 21-й с момента прививки решил завершить вакцинацию.

В сентябре мужчина заболел повторно, однако на этот раз диагноз был подтверждён, пишет «АиФ-Новосибирск» со ссылкой на Оm1.ru. Инфекция протекала легко.

Наталья отметила, что тоже болела. COVID-19 она перенесла ещё когда муж заразился впервые. Болезнь протекала тяжело, женщина ещё не прививалась. Сделать это она планирует в начале ноября.

Напомним, что в Новосибирске дни с 30 октября по 7 ноября объявлены нерабочими. Это сделано не только с целью минимизировать контакты между жителями, но и чтобы они могли найти время на вакцинацию от коронавируса.

 

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Автор:
Полина Кузнецова
автор текстов, спецагент

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