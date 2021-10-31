В Новосибирске с 30 октября ввели QR-коды и усилили другие меры против COVID-19

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В минувшую субботу, 30 октября, в Новосибирски вступили в силу дополнительные антиковидные ограничения. Какие именно — напоминает Сиб.фм.

С 30 октября в Новосибирске начали действовать новые ограничения по COVID-19. В частности, допуск в фитнес-клубы, театры, кино, концертные залы и детские центры по QR-кодам. Контролировать их наличие начали с самого утра.

В сети тренажёрных залов ALEX FITNESS отметили, что большинство клиентов были с QR-кодами и спокойно реагировали на просьбы их предъявить, передаёт «АиФ-Новосибирск». Тех, кто не мог этого сделать, отправляли домой.

Проверяли коды и в театре «Глобус». Поскольку большая его сцена вмещает около 500 зрителей, допуск был ограничен.

Кроме того, на входе в театральный зал всем желающим предлагали сделать эксрпесс-тест на коронавирус по слюне за 650 рублей, а всем обладателям QR-кодов дарили специальные значки.

Напомним, что с 30 октября в Новосибирске также изменился график работы заведений общепита. Теперь кафе, бары и рестораны не могут принимать посетителей в ночное время — с 23:00 до 06:00.