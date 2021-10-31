В Новосибирской области выявили 340 новых случаев COVID-19

Фото Густаво Зырянова

Оперативный штаб в Новосибирской области 31 октября опубликовал новые данные по коронавирусу. За последние сутки в регионе зарегистрировали 340 новых случаев COVID-19. Всего их насчитывается 70 967, в том числе 6 814 у детей.

За последние 24 часа в Новосибирской области зафиксировали 340 новых случаев коронавируса, сообщает оперативный штаб. Теперь в регионе насчитывается 70 967 заражений, в том числе 6 814 у детей.



Также за сутки в области зарегистрировали 14 смертей среди заболевших: скончались семь мужчин в возрасте от 55 до 83 лет и столько же женщин, которым было от 45 до 85 лет. В общей сложности от COVID-19 умерли 3 380 человек.



В инфекционные стационары региона с диагнозом COVID-19 и с подозрением на него доставлены 3 444 пациента, включая 47 детей. В отделениях реанимации находятся 306 человек, из которых 55 подключены к ИВЛ.

Напомним, накануне сообщалось о 349 новых случаях и 12 умерших.