Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Локдаун в Новосибирске
Финансовая грамотность
Обязательная вакцинация и QR-коды
Гений места
Коронавирус в Новосибирске
Локдаун в Новосибирске
Финансовая грамотность
Обязательная вакцинация и QR-коды
Гений места
Коронавирус в Новосибирске

Лента новостей

общество

179 школьников болеют COVID-19 в Новосибирской области

Фото 179 школьников болеют COVID-19 в Новосибирской области
Фото 179 школьников болеют COVID-19 в Новосибирской области

Фото pixabay.com

Глава управления Роспотребнадзора по Новосибирской области Александр Щербатов в понедельник, 1 ноября, рассказал о ситуации с заболеваемостью коронавирусом среди школьников и учителей. По его словам, в настоящее время болеют 212 человек: 179 детей и 33 педагога.

Больных коронавирусом среди школьников и учителей в Новосибирской области по сравнению с прошлой неделей стало меньше, сообщил 1 ноября начальник регионального управления Роспотребнадзора Александр Щербатов.

«По состоянию на воскресенье (31 октября. — Прим. ред.) у нас на контроле остаются 212 заболевших ковидом, в том числе 179 детей и 33 взрослых. Напомним, что на прошлой неделе было 280 детей и 51 взрослый», — отметил он на совещании в областном правительстве утром в понедельник.

На больничном находятся 1 430 педагогов — 2 % от общего количества. Из них именно из-за COVID-19 временно не работают 52 человека, уточнил Щербатов.

Главный санитарный врач подытожил, что все образовательные организации работают штатно, чрезвычайных ситуаций не зафиксировано.

Напомним, что с 30 октября школьники в Новосибирской области находятся на каникулах. Отдых продлится до 7 ноября, как и нерабочие дни. Продлевать его власти пока не планируют, хотя учащиеся в регионе в 2021 году стали болеть коронавирусом в разы чаще, чем в 2020-м. Щербатов в своём выступлении отмечал, что каникулы могут улучшить ситуацию.

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Юлия Кротова
журналист

0

Теги

Новосибирская область
школы
школьники
яндекс.дзен

Ваш комментарий

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

19819
Россияне получат по 13 тысяч рублей от правительства в декабре 2021 года
12199
В 2022 году россияне получат по 5 тысяч рублей от государства
10219
Полицейских проверили после опоздания на смертельное ДТП
9929
Минфин пообещал выплатить россиянам по 10 тысяч рублей в декабре 2021 года
9849
В Новосибирске начали экстренный ремонт дороги на улице Ленина
7637
Банду дачных воров задержали под Новосибирском
7316
В Новосибирской области водитель иномарки погиб в ДТП с тягачом