179 школьников болеют COVID-19 в Новосибирской области

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Глава управления Роспотребнадзора по Новосибирской области Александр Щербатов в понедельник, 1 ноября, рассказал о ситуации с заболеваемостью коронавирусом среди школьников и учителей. По его словам, в настоящее время болеют 212 человек: 179 детей и 33 педагога.

Больных коронавирусом среди школьников и учителей в Новосибирской области по сравнению с прошлой неделей стало меньше, сообщил 1 ноября начальник регионального управления Роспотребнадзора Александр Щербатов.

«По состоянию на воскресенье (31 октября. — Прим. ред.) у нас на контроле остаются 212 заболевших ковидом, в том числе 179 детей и 33 взрослых. Напомним, что на прошлой неделе было 280 детей и 51 взрослый», — отметил он на совещании в областном правительстве утром в понедельник.

На больничном находятся 1 430 педагогов — 2 % от общего количества. Из них именно из-за COVID-19 временно не работают 52 человека, уточнил Щербатов.

Главный санитарный врач подытожил, что все образовательные организации работают штатно, чрезвычайных ситуаций не зафиксировано.

Напомним, что с 30 октября школьники в Новосибирской области находятся на каникулах. Отдых продлится до 7 ноября, как и нерабочие дни. Продлевать его власти пока не планируют, хотя учащиеся в регионе в 2021 году стали болеть коронавирусом в разы чаще, чем в 2020-м. Щербатов в своём выступлении отмечал, что каникулы могут улучшить ситуацию.