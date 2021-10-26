В Новосибирске школьники в 2021 году в десять раз чаще болеют COVID-19

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

Ученики школ Новосибирской области стали заражаться коронавирусной инфекцией в 10 раз чаще.

Школьники в Новосибирской области в этом году заболевают в 10 раз чаще, чем осенью 2020-го. Об этом сообщил министр образования региона Сергей Федорчук на пресс-конференции в ТАСС.

При этом переход в формат дистанционного обучения в школьных учреждениях Новосибирской области в настоящее время не предусматривается. Сейчас на контроле министерства образования региона находятся от 200 до 300 болеющих детей.

«Не вижу ничего критического в том, что из 17 тысяч классов на карантин закрыты 186 (по данным на 25 октября). Лучше какой-то класс вывести на карантин и дистанционное обучение, чем всю систему переводить», —

прокомментировал Сергей Федорчук.

По словам министра образования Новосибирской области, в текущий момент в школах региона насчитывается около 1,5 % заболевших коронавирусом и ОРВИ учителей. Отмечается, что в октябре 2020 года этот показатель в некоторых образовательных учреждениях доходил до 20 %.

Известно, что каникулы в школах начнутся по запланированному ранее графику 29-30 октября. Отдых детей продолжится до 7 ноября, а 8-го числа школьники снова выйдут на учёбу.

«Это накладывается на нерабочие праздничные дни, поэтому школьники совершенно спокойно в них вписываются с каникулами», — отметил министр образования региона.

При этом Федорчук посоветовал родителям как можно меньше находиться с детьми в местах массового скопления людей во время длинных выходных.

Как ранее писал Сиб.фм, дни с 30 октября по 7 ноября объявлены нерабочими в Новосибирской области.

Напомним, о том, какие ограничения ввели из-за ужесточения антиковидных мер, мы рассказали здесь.