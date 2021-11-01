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общество

Биолог Северинов раскритиковал «ЭпиВакКорону»: что ждёт тех, кто привился от COVID-19 этой вакциной

Фото Биолог Северинов раскритиковал «ЭпиВакКорону»: что ждёт тех, кто привился от COVID-19 этой вакциной
Фото Биолог Северинов раскритиковал «ЭпиВакКорону»: что ждёт тех, кто привился от COVID-19 этой вакциной

Фото Густаво Зырянова, Сиб.фм

Биолог Константин Северинов оценил вакцины «ЭпиВакКорона» и «ЭпиВакКорона-Н» как неэффективные. Ранее сомнения в защитных свойствах пептидной вакцины, созданной центром «Вектор», уже высказывали врачи и учёные. Звучали даже призывы отозвать «ЭпиВакКорону» из гражданского оборота.

Доктор биологических наук, профессор Константин Северинов критически высказался о вакцинах «ЭпиВакКорона» и «ЭпиВакКорона-Н». По мнению учёного, препараты не доказали эффективность.

«Какое-то время эту вакцину предлагали именно пожилым людям якобы в связи с более мягкими побочными эффектами. Так вот очень бы хотелось, чтобы наши пожилые люди, будучи вакцинированными любым препаратом, могли надеяться, что вероятность заражения коронавирусом снижается. В случае «ЭпиВакКороны» таких данных нет. Введение недоказанной по эффективности вакцины в гражданский оборот – это очень «некошерно», – цитирует Северинова сайт om1.ru.

Фото Биолог Северинов раскритиковал «ЭпиВакКорону»: что ждёт тех, кто привился от COVID-19 этой вакциной 2

«Ни о какой защите после «ЭпиВакКороны» мы вообще речи не ведём.

Эта вакцина должна быть отозвана из гражданского оборота»,

– заявила в интервью Сиб.фм вирусолог, научный сотрудник лаборатории биотехнологии и вирусологии факультета естественных наук НГУ и Университета Миннесоты (США), кандидат биологических наук Маргарита Романенко.

Фото Биолог Северинов раскритиковал «ЭпиВакКорону»: что ждёт тех, кто привился от COVID-19 этой вакциной 3

«ЭпиВакКорону» новосибирского центра «Вектор» с начала её применения критикуют многие. Портал om1.ru рассказывал о десятке случаев смерти пациентов, привитых «ЭпиВакКороной».

«В апреле – мае этого года я привила своих родителей-инвалидов «ЭпиВакКороной». Сестра (тоже привитая) принесла в дом COVID-19. Мама заболела 28 июля, 29 мы её госпитализировали в подмосковный госпиталь с поражением лёгких 10 процентов. 7 августа мамы не стало. В справке о смерти причина: сердечно-лёгочная недостаточность на фоне ишемической болезни сердца, а выдали тело в полиэтилене, как умершего от коронавируса. Папа заболел 31 июля, 2 августа мы его госпитализировали в ковидный госпиталь с поражением лёгких 10 и 15 процентов. Отец тоже скончался.

Что же это за защита такая, если с первыми же симптомами – колоссальная скорость поражения лёгких?!»

– цитирует сайт россиянку Ирину.

О 90 % эффективности «ЭпиВакКороны» заявлял директор по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов 30 сентября 2021 года.

Фото Биолог Северинов раскритиковал «ЭпиВакКорону»: что ждёт тех, кто привился от COVID-19 этой вакциной 4

Но сомнения в эффективности «ЭпиВакКороны» специалисты высказывали неоднократно. И сомнения усиливает тот факт, что антитела после прививки не определяют обычные тест-системы, а только система, разработанная производителем – центром «Вектор».

«Большинство коммерческих тестовых наборов нацелены на обнаружение широкого спектра антител к различным участкам оболочечного белка S нового коронавируса, и их чувствительности может быть недостаточно для обнаружения небольшого пула ключевых антител, образующихся после прививки вакциной «ЭпиВакКорона». Подобные тест-системы с высокой вероятностью не будут определять антитела у лиц, привитых «ЭпиВакКороной». В связи с этим для оценки уровня сформировавшегося после введения вакцины иммунитета необходимо использовать специальные ИФА тест-системы «SARS-CoV-2-IgG-Вектор», – поясняет официальный сайт стопкоронавирус.рф.

В России на 29 октября насчитывалось более 56 млн человек, привитых хотя бы одним компонентом вакцины против COVID-19, и более 50 миллионов полностью привитых, сообщает сайт стопкоронавирус.рф.

Напомним, статистику летальности пациентов, привитых разными российскими вакцинами, в октябре 2021 года озвучил Минздрав Саратовской области. Чем отличаются применяемые в России вакцины «Спутник Лайт», «Спутник V», «КовиВак» и «ЭпиВакКорона» – читайте в материале Сиб.фм.

 

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Автор:
Дамир Трубников

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