Было густо, стало пусто – что происходит в Новосибирске в нерабочий понедельник 1 ноября

Коллаж Сиб.фм

В Новосибирске новая неделя началась с нерабочих дней. Оставаться дома с 30 октября по 7 ноября разрешили сотрудникам госучреждений и частных компаний, чья деятельность не относится к категории «непрерывного цикла». Ожидалось, что «ковидные каникулы» помогут не только снизить распространение вируса, но и временно избавить город от автомобильных пробок и давки в автобусах и метро.

Фотограф Сиб.фм сделал кадры Новосибирска в последнюю рабочую пятницу октября, 29 числа, и первый нерабочий понедельник, 1 ноября. Видите разницу?

Утренние пробки в последний рабочий день минувшей недели практически не отличаются от заторов утром понедельника, 1 ноября, несмотря на объявленные «ковидные каникулы». Главное различие в том, что накануне в городе пошёл сильный снег, поэтому движение затрудняют последствия снегопада.

Многие задавались вопросом: как нерабочие дни скажутся на работе метрополитена. Дело в том, что до 7 ноября в городе изменили график работы подземки, теперь электропоезда ездят реже – по режиму выходного дня. Новосибирцы втайне надеялись, что в «COVIкулы» им будет проще передвигаться по городу: никто не будет дышать друг другу в затылок и наступать на ноги.

И всё же в метро действительно оказалось проще двигаться. Утром 1 ноября в подземке не было такой жуткой давки, как утром 29 октября.

Судя по кадрам с пригородного вокзала, часть новосибирцев всё же остались дома. У турникетов и билетных касс утром 1 ноября было в разы меньше народа, чем 29 октября.

Впрочем, не все новосибирцы ощутили эффект «нерабочих дней». Многие отметили, что утром в понедельник, наоборот, отмечалась давка в автобусах и метро, поскольку общественный транспорт изменил график работы.