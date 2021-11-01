День всех святых 1 ноября 2021 года: что на самом деле значит Хеллоуин и можно ли отмечать православным

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Православная церковь не одобряет Хеллоуин. Примерять на себя образы бесов и вампиров нельзя даже в шутку, это «предательство веры» не проходит бесследно, предупреждают священники. Верующим, кто всё-таки принял участие в праздничных карнавалах, они советуют исповедаться, покаяться и вспомнить о светлых праздниках, традиционных для России.

Хеллоуин отмечается каждый год в ночь с 31 октября на 1 ноября, в канун католического Дня всех святых. Для католиков День всех святых 1 ноября — праздник, имеющий ранг великого торжества. В Западной Европе и Америке в ночь Хеллоуина принято задабривать тёмные силы. Люди в карнавальных костюмах предстают в образе бесов, вампиров и ведьм, чтобы духи тьмы не догадались, кто перед ними на самом деле.

Для России Хеллоуин — неоднозначный праздник. В православной церкви День всех святых празднуют летом в следующее воскресенье после Троицы.

Хеллоуин превратился в праздник нечисти. Православные священнослужители категорически предостерегают верующих от участия в Хеллоуине.

«Мы, как христиане, ни в коем случае не должны праздновать Хеллоуин, потому что никакое прикосновение к тёмной силе не проходит бесследно для человека, даже в шутливой форме.

Вообще Хеллоуин — это праздник христиан, которые перестали быть христианами.

Изначально это ведь была «ночь всех святых», народный праздник, который сопровождался народными гуляниями и обрядами. Ими изгоняли всякую нечисть из пространства, из мест, в которых живут христиане. Но если вдруг людям стали только демоны и интересны, значит, в них что-то сильно поменялось. И если весь акцент и весь интерес, как в Хеллоуине, сместился со всех святых на тех, кто этих святых ненавидел и с ними боролся, то, видимо, демоны победили в душах празднующих. Поэтому для нас, христиан, участие в этом празднике — предательство нашей веры», — цитирует протоиерея Феодора Бородина сайт православие.ru.

«Зловещая ухмылка — вот личина Хеллоуина. В каком-то смысле Хеллоуин — заигрывание с тёмной силой. Для православного человека это всё, конечно же, неприемлемо»,

— предупреждает священник Валерий Духанин.

«Конечно, основная масса участников «праздника» думает просто пощекотать себе нервы, попугать друг друга, а потом весело посмеяться и вернуться к обычной жизни. Но упоминание тёмной силы, а тем более воплощение образов зла в нарядах и масках никогда просто так не проходит. Всё это вторгается внутрь и со временем произведёт своё действие.

Если кто-то принял участие в этом действе, надевал костюмы или маски монстров, страшилищ, то в этом надо исповедаться, покаяться, чтобы душа очистилась даже от малейших впечатлений и воспоминаний. И более к этому не возвращаться. В противовес этому «празднику» на Руси всегда было и есть множество добрых, светлых поводов и мотивов для празднования, веселья, игр. Святки — 12 дней, масленица — неделя, пасхальные торжества — неделя. На Руси тоже одевались в наряды, но не зловещие, а изображающие, например, волхвов, шествующих с Вифлеемской звездой ко Христу».

93 % россиян знают или слышали о Хеллоуине, однако празднуют его лишь 3 %. Это выяснилось в ходе опроса ВЦИОМ 2019 года. По данным социологов, праздник не приживается в России прежде всего потому, что большинством россиян он воспринимается как чуждый российской культуре и традициям. Если в 2017 году по этой причине отказались бы праздновать Хеллоуин 61 % наших соотечественников, в 2019 эта доля выросла до 67 %.

Казаки призывали бойкотировать праздник «нечистой силы» в Омске, их возмутило решение филармонии устроить тематический вечер в 2019-м.

Тем не менее часть новосибирцев продолжают праздновать Хеллоуин, невзирая на неодобрение РПЦ и ковидные ограничения.

Напоминаем, в 2020 году Сиб.фм рассказывал, как проходил Хеллоуин в Новосибирске. Кровь, рога и мертвецы — репортаж с сумасшедшей вечеринки 2021 года.