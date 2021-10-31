Кровь, рога и мертвецы: как в Новосибирске отметили Хеллоуин 2021 – кадры с сумасшедшей вечеринки

Денис Винокуров
Сегодня в Европе и США отмечают Хеллоуин – страшноватый праздник, во время которого принято наряжаться в карнавальные костюмы и пугать окружающих. В России к этому празднику отношение двойственное, что не помешало любителям нечисти с размахом отметить его в баре «Уздечка».
«Сиб.фм» собрал самые яркие образы новосибирцев с вечеринки, которая прошла вечером 30 октября в баре «Уздечка».
Ранее Сиб.фм писал, что в преддверии жуткого праздника новосибирцы скупают костюмы на Хеллоуин. Особой популярностью пользовались образы Фредди Крюгера и Чумного доктора.
Сиб.фм уже показывал самые яркие и жуткие образы на Хеллоуин, которые новосибирцы показали в социальных сетях.
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