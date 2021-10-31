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Кровь, рога и мертвецы: как в Новосибирске отметили Хеллоуин 2021 – кадры с сумасшедшей вечеринки

Фото Кровь, рога и мертвецы: как в Новосибирске отметили Хеллоуин 2021 – кадры с сумасшедшей вечеринки
Фото Кровь, рога и мертвецы: как в Новосибирске отметили Хеллоуин 2021 – кадры с сумасшедшей вечеринки

Денис Винокуров

Сегодня в Европе и США отмечают Хеллоуин – страшноватый праздник, во время которого принято наряжаться в карнавальные костюмы и пугать окружающих. В России к этому празднику отношение двойственное, что не помешало любителям нечисти с размахом отметить его в баре «Уздечка».

«Сиб.фм» собрал самые яркие образы новосибирцев с вечеринки, которая прошла вечером 30 октября в баре «Уздечка».

Фото Кровь, рога и мертвецы: как в Новосибирске отметили Хеллоуин 2021 – кадры с сумасшедшей вечеринки 2

Фото Кровь, рога и мертвецы: как в Новосибирске отметили Хеллоуин 2021 – кадры с сумасшедшей вечеринки 3

Фото Кровь, рога и мертвецы: как в Новосибирске отметили Хеллоуин 2021 – кадры с сумасшедшей вечеринки 4

Фото Кровь, рога и мертвецы: как в Новосибирске отметили Хеллоуин 2021 – кадры с сумасшедшей вечеринки 5

Фото Кровь, рога и мертвецы: как в Новосибирске отметили Хеллоуин 2021 – кадры с сумасшедшей вечеринки 6

Фото Кровь, рога и мертвецы: как в Новосибирске отметили Хеллоуин 2021 – кадры с сумасшедшей вечеринки 7

Фото Кровь, рога и мертвецы: как в Новосибирске отметили Хеллоуин 2021 – кадры с сумасшедшей вечеринки 8

Фото Кровь, рога и мертвецы: как в Новосибирске отметили Хеллоуин 2021 – кадры с сумасшедшей вечеринки 9

Фото Кровь, рога и мертвецы: как в Новосибирске отметили Хеллоуин 2021 – кадры с сумасшедшей вечеринки 10

Ранее Сиб.фм писал, что в преддверии жуткого праздника новосибирцы скупают костюмы на Хеллоуин. Особой популярностью пользовались образы Фредди Крюгера и Чумного доктора.

Фото Кровь, рога и мертвецы: как в Новосибирске отметили Хеллоуин 2021 – кадры с сумасшедшей вечеринки 11

Фото Кровь, рога и мертвецы: как в Новосибирске отметили Хеллоуин 2021 – кадры с сумасшедшей вечеринки 12

Фото Кровь, рога и мертвецы: как в Новосибирске отметили Хеллоуин 2021 – кадры с сумасшедшей вечеринки 13

Фото Кровь, рога и мертвецы: как в Новосибирске отметили Хеллоуин 2021 – кадры с сумасшедшей вечеринки 14

Фото Кровь, рога и мертвецы: как в Новосибирске отметили Хеллоуин 2021 – кадры с сумасшедшей вечеринки 15

Фото Кровь, рога и мертвецы: как в Новосибирске отметили Хеллоуин 2021 – кадры с сумасшедшей вечеринки 16

Фото Кровь, рога и мертвецы: как в Новосибирске отметили Хеллоуин 2021 – кадры с сумасшедшей вечеринки 17

Сиб.фм уже показывал самые яркие и жуткие образы на Хеллоуин, которые новосибирцы показали в социальных сетях.

 

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Автор:
Юния Ларсон
журналист

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