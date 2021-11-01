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ХК «Сибирь» показал альтернативную форму на сезон 2021/22

Фото ХК «Сибирь» показал альтернативную форму на сезон 2021/22
Фото ХК «Сибирь» показал альтернативную форму на сезон 2021/22

Фото с сайта hcsibir.ru

ХК «Сибирь» вечером 1 ноября сыграет с «Йокеритом» в альтернативной форме. Как она выглядит, можно посмотреть уже сейчас в фотоподборке.

Хоккейный клуб «Сибирь» представил альтернативный комплект формы на сезон 2021/22. Её дизайн навеян сезоном 2001/02, по итогам которого команда вышла в Суперлигу.

«Как и 20 лет назад, главный элемент свитера — оригинальный принт с достопримечательностями Новосибирска, так полюбившийся болельщиками на долгие годы», — отметили в ХК.

Фото ХК «Сибирь» показал альтернативную форму на сезон 2021/22 2

Фото ХК «Сибирь» показал альтернативную форму на сезон 2021/22 3

Фото ХК «Сибирь» показал альтернативную форму на сезон 2021/22 4

Фото ХК «Сибирь» показал альтернативную форму на сезон 2021/22 5

Обновят новую форму хоккеисты уже 1 ноября на матче с финским «Йокеритом», который пройдёт вечером в Ледовом дворце спорта «Сибирь». В альтернативных комплектах спортсмены выйдут на лёд по случаю 59-летия клуба. День рождения он отметил 31 октября.

Напомним, что попасть на этот домашний матч болельщики старше 18 лет смогут только при наличии QR-кодов. Тех, кто попадёт на игру, ждёт лазерное шоу.

 

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Автор:
Юлия Кротова
журналист

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Теги

хоккей
Новосибирск
лдс
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