В Новосибирской области чиновников отстранят от работы за отказ вакцинации против COVID-19

Фото с сайта правительства Новосибирской области

В Новосибирской области чиновников, которые отказываются от вакцинации или не успели сделать прививку, будут отстранять от работы.

В Новосибирской области готовятся отстранять от работы невакцинированных чиновников. Об этом на оперативном совещании в правительстве 1 ноября заявил губернатор региона Андрей Травников.

Как объяснил Травников, в области введена обязательная вакцинация для работников отдельных сфер, в которые входят представители властных структур. Решение было принято в соответствии с постановлением главного санитарного врача и начальника территориального управления Роспотребнадзора Александра Щербатова.

На совещании Щербатов рассказал, что в Новосибирской области шестую неделю продолжается рост заболеваемости COVID-19. В период с 25 по 31 октября коронавирус выявили у 2 316 человек, что на 16 % больше по сравнению с прошлой неделей.

Также региональный министр здравоохранения Константин Хальзов отметил, что в регионе после введения обязательной прививки заметно выросли темпы вакцинации. По данным на 29 октября, первый компонент вакцины получили 905 797 человек, второй – 799 458.

Напомним, что в Новосибирской области из-за сложной эпидемиологической ситуации отменили празднование Дня народного единства 4 ноября. Губернатор региона порекомендовал перенести праздник или сделать его в дистанционном формате. Однако под запрет попадают любые массовые мероприятия.