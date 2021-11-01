В Новосибирске отменили празднование Дня народного единства из-за COVID-19

Фото пресс-службы правительства НСО
Праздничные мероприятия в честь Дня народного единства отменили в Новосибирске из-за новых ограничений.
Жители Новосибирска не смогут отпраздновать День народного единства — он отмечается каждый год 4 ноября.
«Все привыкли, что традиционно проводят различные межнациональные мероприятия: культурные, спортивные, гастрономические», — отметил губернатор Новосибирской области на оперативном совещании в правительстве, которое прошло 1 ноября.
Как пояснил губернатор Андрей Травников, с учётом эпидситуации и нерабочих дней, объявленных президентом РФ с 30 октября по 7 ноября, празднование Дня народного единства будет скорректировано.
«Рекомендую перенести мероприятия на более поздний срок. Если это невозможно — организовать их проведение в онлайн-режиме. В прошлом году такая практика уже была, опыт накоплен», —
заявил губернатор Новосибирской области.
Отдельно Андрей Травников подчеркнул, что массовые мероприятия в эти дни не допускаются.
Как ранее писал Сиб.фм, в первый день нерабочей недели стало известно, что за прошедшую неделю уровень заболеваемости коронавирусом вырос почти на 20 процентов. Прирост новых случаев заражения равен 373 людям.
Напомним, о том, какие антиковидные меры вступили в силу с 30 октября, Сиб.фм подробно освещал здесь.
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