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В Новосибирске отменили празднование Дня народного единства из-за COVID-19

Фото В Новосибирске отменили празднование Дня народного единства из-за COVID-19
Фото В Новосибирске отменили празднование Дня народного единства из-за COVID-19

Фото пресс-службы правительства НСО

Праздничные мероприятия в честь Дня народного единства отменили в Новосибирске из-за новых ограничений.

Жители Новосибирска не смогут отпраздновать День народного единства — он отмечается каждый год 4 ноября.

«Все привыкли, что традиционно проводят различные межнациональные мероприятия: культурные, спортивные, гастрономические», — отметил губернатор Новосибирской области на оперативном совещании в правительстве, которое прошло 1 ноября.

Как пояснил губернатор Андрей Травников, с учётом эпидситуации и нерабочих дней, объявленных президентом РФ с 30 октября по 7 ноября, празднование Дня народного единства будет скорректировано.

«Рекомендую перенести мероприятия на более поздний срок. Если это невозможно — организовать их проведение в онлайн-режиме. В прошлом году такая практика уже была, опыт накоплен», —

заявил губернатор Новосибирской области.

Отдельно Андрей Травников подчеркнул, что массовые мероприятия в эти дни не допускаются.

Как ранее писал Сиб.фм, в первый день нерабочей недели стало известно, что за прошедшую неделю уровень заболеваемости коронавирусом вырос почти на 20 процентов. Прирост новых случаев заражения равен 373 людям.

Напомним, о том, какие антиковидные меры вступили в силу с 30 октября, Сиб.фм подробно освещал здесь.

 

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Автор:
Ирина Апуник
журналист

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Теги

Новосибирская область
правительство
мероприятия
День народного единства
коронавирус
ограничения
Ковид
совещание
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