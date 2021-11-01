В Новосибирской области заболеваемость коронавирусом выросла на 19 % за неделю

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В Новосибирской области заболеваемость коронавирусом за неделю выросла на 19 %, прирост новых случаев заражения составил 373 человека. Об этом заявил главный санитарный врач региона Александр Щербатов.

Заболеваемость коронавирусом в Новосибирской области выросла на 19 % за минувшую неделю. Об этом заявил глава регионального Управления Роспотребнадзора Александр Щербатов на совещании правительства 1 ноября.

«Мы шестую неделю подряд наблюдаем рост заболеваемости коронавирусом. Если на 38-й неделе было зафиксировано 1170 заболевших, то на прошлой неделе – уже 2316 человек. Рост – на 19 процентов, или на 373 человека», – сказал Щербатов.

По словам главного санитарного врача региона, ситуация с коронавирусом остаётся «сложной и напряжённой».

«Коэффициент распространения коронавируса у нас уже несколько недель выше единицы, а темпы роста составляют 0,47», – добавил руководитель Роспотребнадзора.

Щербатов уточнил, что преобладающим симптомом у заражённых коронавирусом остаются признаки ОРВИ, они наблюдаются у 85 % всех заболевших.

Он также обратил внимание на сезонный рост заболеваемости ОРВИ в области с незначительным превышением эпидемиологического порога.

Напомним, ранее новосибирские врачи рассказали об опасности появления суперинфекции в случае наложения вирусов гриппа и коронавируса.