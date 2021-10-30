Новосибирские врачи рассказали о суперинфекции из-за сочетания COVID-19 и гриппа

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Медики предупредили об опасности заражения COVID-19 и гриппом. Это может привести к тяжёлым осложнениям, вплоть до летального исхода.

Новосибирские врачи рассказали об опасности сочетания вирусов гриппа и COVID-19 в организме человека. Это может привести к так называемой суперинфекции, которая чревата тяжёлыми осложнениями.

По словам главного врача клинико-диагностической лаборатории ООО «Инвитро — Сибирь» Андрея Позднякова, суперинфекция предполагает последовательное заражение вирусами, когда каждый следующий утяжеляет течение обоих.

Вирусолог Сергей Нетёсов также отмечает, что при наложении одного вируса на другой развивается суперинфекция.

В беседе с НГC медики отметили, что симптомы заболевания сходны как при коронавирусе, так и при гриппе. У людей повышается температура тела до 38 градусов и выше, начинается ломота в теле и сухой кашель. Поэтому без лабораторных исследований поставить точный диагноз пациенту невозможно.

По словам эксперта наибольшему риску развития суперинфекции подвержены люди с ослабленным иммунитетом и хроническими заболеваниями. Также в зоне риска пациенты пожилого возраста.

Медики призывают новосибирцев активно проходить вакцинацию — от коронавируса и гриппа — и обязательно носить маски. Прививаться от обоих вирусов можно одновременно.

Напомним, в сентябре 2021 года смертность от коронавируса в Новосибирской области выросла в 4 раза по сравнению с 2020 годом.