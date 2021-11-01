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Новосибирская область лидирует среди регионов Сибири по прохождению Всероссийской переписи населения через «Госуслуги»

Фото Новосибирская область лидирует среди регионов Сибири по прохождению Всероссийской переписи населения через «Госуслуги»
Фото Новосибирская область лидирует среди регионов Сибири по прохождению Всероссийской переписи населения через «Госуслуги»

Фото pixabay.com

Жители Новосибирской области активно пользуются порталом «Госуслуги» для прохождения Всероссийской переписи населения. Об итогах первых двух недель переписи рассказали в Территориальном органе Федеральной службы государственной статистики по Новосибирской области.

По информации Новосибирскстата, по состоянию на утро 29 октября в обследовании приняли участие 44,4 % жителей Новосибирской области. 30,4 % были опрошены переписчиками дома, на переписных стационарных участках и в МФЦ. Популярным остаётся прохождение переписи через портал «Госуслуги»: данный способ предпочли 14 % жителей области – это первое место среди регионов Сибирского федерального округа.

Для участия в переписи на портале «Госуслуги» необходимо только иметь стандартную или подтверждённую учётную запись. После окончания опроса формируется QR-код, подтверждающий участие в переписи, который нужно будет показать переписчику. Все данные граждан передаются напрямую в Росстат в обезличенном виде.

Напомним, жителям области необходимо ответить на 33 вопроса в переписной анкете – с их помощью будет определена не только численность проживающих на территории региона граждан, но и социально-демографическое состояние населения: пол, возраст, жилищные условия, образование, семейный статус, источники дохода и многое другое.

На основе полученных в ходе переписи населения данных в ближайшие 10 лет будут приниматься управленческие решения в стране, и в каждом регионе в частности. В правительстве Новосибирской области создана комиссия по проведению Всероссийской переписи населения.

Всероссийская перепись населения проходит с 15 октября по 14 ноября, заполнить переписные анкеты можно самостоятельно на портале «Госуслуги», в МФЦ, на переписных участках в районах области, а также дождаться переписчика дома. При этом не нужно показывать никаких документов.

Работа по подготовке региона к Всероссийской переписи населения координировалась специальной комиссией при правительстве Новосибирской области.

Предварительные итоги переписи населения Росстат опубликует в апреле 2022 года, окончательные итоги – в IV квартале 2022 года.

Подробная информация о Всероссийской переписи населения представлена на сайте www.strana2020.ru

 

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Автор:
Александр Борисов
журналист

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Теги

Правительство Новосибирской области
перепись населения 2020
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