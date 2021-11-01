Новосибирская область лидирует среди регионов Сибири по прохождению Всероссийской переписи населения через «Госуслуги»

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Жители Новосибирской области активно пользуются порталом «Госуслуги» для прохождения Всероссийской переписи населения. Об итогах первых двух недель переписи рассказали в Территориальном органе Федеральной службы государственной статистики по Новосибирской области.

По информации Новосибирскстата, по состоянию на утро 29 октября в обследовании приняли участие 44,4 % жителей Новосибирской области. 30,4 % были опрошены переписчиками дома, на переписных стационарных участках и в МФЦ. Популярным остаётся прохождение переписи через портал «Госуслуги»: данный способ предпочли 14 % жителей области – это первое место среди регионов Сибирского федерального округа.

Для участия в переписи на портале «Госуслуги» необходимо только иметь стандартную или подтверждённую учётную запись. После окончания опроса формируется QR-код, подтверждающий участие в переписи, который нужно будет показать переписчику. Все данные граждан передаются напрямую в Росстат в обезличенном виде.

Напомним, жителям области необходимо ответить на 33 вопроса в переписной анкете – с их помощью будет определена не только численность проживающих на территории региона граждан, но и социально-демографическое состояние населения: пол, возраст, жилищные условия, образование, семейный статус, источники дохода и многое другое.

На основе полученных в ходе переписи населения данных в ближайшие 10 лет будут приниматься управленческие решения в стране, и в каждом регионе в частности. В правительстве Новосибирской области создана комиссия по проведению Всероссийской переписи населения.

Всероссийская перепись населения проходит с 15 октября по 14 ноября, заполнить переписные анкеты можно самостоятельно на портале «Госуслуги», в МФЦ, на переписных участках в районах области, а также дождаться переписчика дома. При этом не нужно показывать никаких документов.

Работа по подготовке региона к Всероссийской переписи населения координировалась специальной комиссией при правительстве Новосибирской области.

Предварительные итоги переписи населения Росстат опубликует в апреле 2022 года, окончательные итоги – в IV квартале 2022 года.

Подробная информация о Всероссийской переписи населения представлена на сайте www.strana2020.ru