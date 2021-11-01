Новосибирская область получила новые партии «Спутника V» и «ЭпиВакКороны»

Фото Густаво Зырянова

В Новосибирскую область поступили новые партии вакцин от COVID-19, сообщил 1 ноября министр здравоохранения региона Константин Хальзов. Получено 24 600 и 13 200 доз «Спутника V» и 5 000 комплектов «ЭпиВакКороны», уточнил он.

Новые партии вакцин «Спутник V» и «ЭпиВакКорона» поступили в Новосибирскую область, сообщил в понедельник, 1 ноября, министр здравоохранения региона Константин Хальзов на совещании в правительстве.

«Вакцины против коронавируса поступают в регион регулярно. Накануне доставили две партии препарата «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник V»): 24 600 и 13 200 доз, а также 5 000 комплектов «ЭпиВакКороны»)», — уточнил он.

Всего область получила 1 221 925 комплектов вакцин от COVID-19, включая «Спутник Лайт» и «КовиВак», добавил министр.

Хальзов также рассказал о ходе вакцинации в регионе. По его словам, первый компонент получили 905 797 жителей, полностью привились 799 458.

Напомним, ранее Сиб.фм писал, что в прививочных пунктах в торговых центрах в Новосибирске снова стали появляться очереди. Жители начали активнее приходить на вакцинацию после того, как власти объявили о дополнительных ковидных ограничениях.