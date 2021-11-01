Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Локдаун в Новосибирске
Финансовая грамотность
Обязательная вакцинация и QR-коды
Гений места
Коронавирус в Новосибирске
Локдаун в Новосибирске
Финансовая грамотность
Обязательная вакцинация и QR-коды
Гений места
Коронавирус в Новосибирске

Лента новостей

общество

Новосибирская область получила новые партии «Спутника V» и «ЭпиВакКороны»

Фото Новосибирская область получила новые партии «Спутника V» и «ЭпиВакКороны»
Фото Новосибирская область получила новые партии «Спутника V» и «ЭпиВакКороны»

Фото Густаво Зырянова

В Новосибирскую область поступили новые партии вакцин от COVID-19, сообщил 1 ноября министр здравоохранения региона Константин Хальзов. Получено 24 600 и 13 200 доз «Спутника V» и 5 000 комплектов «ЭпиВакКороны», уточнил он.

Новые партии вакцин «Спутник V» и «ЭпиВакКорона» поступили в Новосибирскую область, сообщил в понедельник, 1 ноября, министр здравоохранения региона Константин Хальзов на совещании в правительстве.

«Вакцины против коронавируса поступают в регион регулярно. Накануне доставили две партии препарата «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник V»): 24 600 и 13 200 доз, а также 5 000 комплектов «ЭпиВакКороны»)», — уточнил он.

Всего область получила 1 221 925 комплектов вакцин от COVID-19, включая «Спутник Лайт» и «КовиВак», добавил министр.

Хальзов также рассказал о ходе вакцинации в регионе. По его словам, первый компонент получили 905 797 жителей, полностью привились 799 458.

Напомним, ранее Сиб.фм писал, что в прививочных пунктах в торговых центрах в Новосибирске снова стали появляться очереди. Жители начали активнее приходить на вакцинацию после того, как власти объявили о дополнительных ковидных ограничениях.

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Юлия Кротова
журналист

0

Теги

Новосибирская область
вакцина
яндекс.дзен

Ваш комментарий

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

20207
Россияне получат по 13 тысяч рублей от правительства в декабре 2021 года
12223
В 2022 году россияне получат по 5 тысяч рублей от государства
10223
Полицейских проверили после опоздания на смертельное ДТП
10077
Минфин пообещал выплатить россиянам по 10 тысяч рублей в декабре 2021 года
9850
В Новосибирске начали экстренный ремонт дороги на улице Ленина
7637
Банду дачных воров задержали под Новосибирском
7316
В Новосибирской области водитель иномарки погиб в ДТП с тягачом