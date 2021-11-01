Новосибирские хирурги удалили из груди пациентки опухоль размером с кулак

Фото предоставлено пресс-службой НИИТО, коллаж Сиб.фм

Новосибирские хирурги успешно удалили огромную опухоль из груди пациентки.

Опухоль нашли в груди жительницы Новосибирска Вероники случайно, когда она обследовалась по поводу гинекологической операции. Рентген показал затемнение в левой половине грудной клетки, и после этого врачи посоветовали пациентке обратиться к нейрохирургу. Тогда она обратилась за компьютерной томографией в Новосибирский НИИТО им. Я. Л. Цивьяна.

На снимках было видно «гигантское объёмное образование, размером с мужской кулак», сообщили в пресс-службе медицинской организации.

Опухоль оказалась доброкачественной, но её размер и расположение непосредственно в плевральной полости требовали хирургического вмешательства. Как пояснил заведующий нейрохирургическим отделением № 1, кандидат медицинских наук Игорь Пендюрин, обычно такие опухоли известны как «песочные часы», так как растут из нервных структур и воздействуют на спинной мозг. Чтобы понять, как удалить опухоль Вероники, в НИИТО собрали консилиум с врачами смежной специальности. К операции привлекли четырёх специалистов: заведующего нейрохирургическим отделением Игоря Пендюрина, хирурга Игоря Васильева, абдоминального хирурга Новосибирской областной больницы Бориса Кана и торакального хирурга, главного врача клиники НИИТО Артёма Короткевича.

После операции Вероника осталась в реанимации до конца дня, а на следующее утро её перевели в палату профильного отделения. Пациентка уже накануне выписки и отмечает, что никакой боли не чувствует, кроме дискомфорта в области шва, но и он скоро пройдёт.

«На операцию страшно решиться, тем более узнала я об этой опухоли внезапно. Но врачи меня успокоили и решили проблему. Сейчас не нужно особой реабилитации — только прийти на контрольный осмотр и сделать МРТ-снимки», —

поделилась она.

Как добавил заведующий нейрохирургическим отделением Игорь Пендюрин, если бы опухоль не обнаружили в ближайшее время, скорее всего, она увеличилась бы в размерах ещё больше. По словам специалиста, это ухудшало бы состояние пациентки, а также отягощало интраоперационные риски. Именно поэтому была важна скорость операции, особенно учитывая время оформления квоты на высокотехнологичную медицинскую помощь. Специалист отметил, что в случае с Вероникой затраченное время было оптимальным.

О том, каким образом новосибирские хирурги удалили опухоли, весившие 30 кг, Сиб.фм рассказал здесь.

Напомним, недавно на Сиб.фм рассказали историю жительницы Новосибирска, которую парализовало после четырёх лет борьбы с раком.