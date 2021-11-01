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Новосибирский вирусолог заявил о спаде четвертой волны COVID-19 в декабре 2021 года

Фото Новосибирский вирусолог заявил о спаде четвертой волны COVID-19 в декабре 2021 года
Фото Новосибирский вирусолог заявил о спаде четвертой волны COVID-19 в декабре 2021 года

Pixabay.com

Вирусолог из Новосибирска Александр Чепурнов пообещал россиянам скорое завершение четвертой волны коронавируса.

Вирусолог заявил, что в конце ноября четвертая волна коронавируса пойдет на убыль, а в начале декабря рост заболеваемости COVID-19 остановится.

«Штамм коронавируса «дельта» заражает людей, которые ранее были устойчивы к COVID-19. Из-за этого горючего материала для инфекции все еще остается очень много», – заявил Чепурнов.

Вирусолог объяснил, что именно «дельта» стал причиной ухудшения эпидемиологической обстановки в стране, так как новый штамм начал поражать ранее устойчивых к вирусу людей. В беседе с изданием «БизнесОнлайн» он отметил, что ускорить завершение четвертой волны коронавируса может помочь сезонность заболевания.

В ноябре количество заболевших коронавирусом россиян будет неуклонно увеличиваться, эта тенденция пойдет на спад только к концу месяца. Четвертая волна COVID-19 завершится только к началу декабря.

Кроме того, ситуацию с заболеваемосью в стране осложняет несвоевременность мер, которые правительство принимают для борьбы с коронавирусом. По словам вирусолога, время упущено, начинать массовую вакцинацию нужно было раньше. Из-за запоздалых действий властей осталось большое количество людей, уязвимых для инфекции. Это может стать причиной большой смертности во время четвертой волны ковида, считает эксперт.

Ранее Сиб.фм писал, что другой новосибирский вирусолог – Александр Шестопалов – также заявил о спаде четвертой волны коронавируса в декабре. Ученый придерживается той же позиции, что и его коллега, однако уверен, что остановить распространение заболевания могли сами люди, если бы остались дома во время нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября.

 

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Автор:
Юния Ларсон
журналист

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