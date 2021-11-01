Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Локдаун в Новосибирске
Финансовая грамотность
Обязательная вакцинация и QR-коды
Гений места
Коронавирус в Новосибирске
Локдаун в Новосибирске
Финансовая грамотность
Обязательная вакцинация и QR-коды
Гений места
Коронавирус в Новосибирске

Лента новостей

общество

Новосибирский зоопарк на 50 % снизил цены на билеты из-за ковидных ограничений

Фото Новосибирский зоопарк на 50 % снизил цены на билеты из-за ковидных ограничений
Фото Новосибирский зоопарк на 50 % снизил цены на билеты из-за ковидных ограничений

Фото с сайта zoonovosib.ru

В Новосибирском зоопарке имени Шило на период нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября вдвое снизили стоимость билетов. Там пояснили, что попасть посетители смогут не везде, поэтому полную плату с них брать не будут.

Новосибирский зоопарк имени Шило снизил стоимость билетов в два раза на период нерабочих дней. Взрослый билет теперь стоит 200 рублей вместо 400, а льготный 100 рублей, сообщается на сайте зоопарка.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Новосибирский зоопарк (@nskzoo_official)

Напомним, что с 30 октября по 7 ноября доступ в закрытые павильоны зоопарка посетителям запрещён. Это одна из дополнительных антиковидных мер, введённых властями Новосибирской области на время нерабочих дней.

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Юлия Кротова
журналист

0

Теги

Новосибирский зоопарк
Новосибирск
зоопарк
яндекс.дзен

Ваш комментарий

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

11780
В 2022 году россияне получат по 5 тысяч рублей от государства
10304
Россияне получат по 13 тысяч рублей от правительства в декабре 2021 года
10154
Полицейских проверили после опоздания на смертельное ДТП
9779
В Новосибирске начали экстренный ремонт дороги на улице Ленина
7610
Банду дачных воров задержали под Новосибирском
7577
Минфин пообещал выплатить россиянам по 10 тысяч рублей в декабре 2021 года
7297
В Новосибирской области водитель иномарки погиб в ДТП с тягачом