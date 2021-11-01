Новосибирский зоопарк на 50 % снизил цены на билеты из-за ковидных ограничений

Фото с сайта zoonovosib.ru
В Новосибирском зоопарке имени Шило на период нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября вдвое снизили стоимость билетов. Там пояснили, что попасть посетители смогут не везде, поэтому полную плату с них брать не будут.
Новосибирский зоопарк имени Шило снизил стоимость билетов в два раза на период нерабочих дней. Взрослый билет теперь стоит 200 рублей вместо 400, а льготный — 100 рублей, сообщается на сайте зоопарка.
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Напомним, что с 30 октября по 7 ноября доступ в закрытые павильоны зоопарка посетителям запрещён. Это одна из дополнительных антиковидных мер, введённых властями Новосибирской области на время нерабочих дней.
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