Пандемии придёт конец: великие пророки и экстрасенсы рассказали, когда закончится коронавирус

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Ванга, Нострадамус и многие другие легендарные предсказатели говорили о болезни, которая унесёт миллионы жизней по всему миру. Сегодня многие считают, что ясновидящие подразумевали пандемию COVID-19 и досконально изучают их пророчества, чтобы узнать, когда человечество вновь вернётся к нормальной жизни. Что об этом говорили провидцы — в материале Сиб.фм.

СМИ с начала 2020 года много писали о словах болгарской ясновидящей Ванги о «страшной болезни», которая поглотит весь мир. Однако публикаций о том, что говорила провидица конкретно о финале пандемии, было мало.

Рассказывал об этом кум целительницы Сергей Косторной. Со слов Ванги он заявил, что человечество само «отодвигает» конец коронавирусной эпопеи. Но точные даты не упоминал.

«Однажды этот мир закончится, но край наступит нескоро. Не бойтесь! Живите в согласии и помогайте друг другу. Жить в страхе — это не жизнь!» — цитировал Косторной знаменитую родственницу.

Французский алхимик Мишель де Нострдам, больше известный как Нострадамус, предположительно, писал о конце пандемии следующее:

«Большая чума в приморском городе не прекратится, пока не будет отмщена смерть и кровь праведника, осуждённого без преступления. И знатной дамы, оскорблённой притворством».

Молодой пророк из Индии Абигья Ананд ожидает, что человечество вернётся к прежней жизни ближе к весне 2022 года, но перед этим столкнётся с новыми драматическими событиями. «Нечто» случится в период между декабрём 2021 года и апрелем 2022 года. COVID-19 уйдёт, но его сменит новая опасная болезнь, убеждён юноша.

«Будут появляться новые разновидности, и люди будут страдать из-за ослабленного иммунитета. Вот почему нам нужно делать тело сильным и устойчивым к различным заболеваниям. Это пригодится в будущем, потому что человечество столкнётся не только с этим вирусом, появятся и другие новые заболевания», — гласит одно из пророчеств.

Другой индийский предсказатель — доктор Аджай Бхамби — предполагал, что ситуация с COVID-19 начнёт меняться в апреле 2021 года, когда Юпитер войдёт в знак Водолея. Однако он лишь уповал на людей и их самоотверженность.

«Мы вступаем в новую астрологическую эру, и она требует от нас выработать новый способ мышления — научиться видеть боль другого человека, стать более милосердными, внимательными, добрыми. Подумать, зачем мы на этой планете: разрушать или созидать? Переориентировать себя с материальных ценностей на духовные. Если этого не произойдёт, тогда человечеству придётся готовиться к новым эпидемиям», — говорил Бхамби в беседе с «МК».

Провидец утверждал, что если человек «прожигал» жизнь до пандемии и не изменил отношение к ней после, планета-гигант вряд ли пощадит его.

Напомним, ранее Сиб.фм подробнее писал о предсказании Ванги о страшной болезни и об опасных для человечества периодах по версии Нострадамуса. Одним из них провидец назвал 2048 год.