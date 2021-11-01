«Проверяют сквозь пальцы»: жители Новосибирска назвали контроль QR-кодов профанацией

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В Новосибирске 30 октября вступили в силу новые антиковидные меры, в том числе контроль QR-кодов у посетителей фитнес-клубов, театров, кино, концертных залов и детских центров. Однако жители говорят, что на деле коды никто не проверяет.

Власти Новосибирской области по рекомендации регионального управления Роспотребнадзора усилили антиковидные меры. В частности, ввели систему допуска в фитнес-клубы, детские развлекательные центры, театры, кинотеатры и концертные залы по QR-кодам.

Такая мера призвана снизить темпы распространения инфекции и стимулировать вакцинацию. Однако некоторые новосибирцы уже столкнулись с халатностью при проверке QR-кодов в городе.

Не только не проверят, но и липовый дадут

Алексей (имя изменено. — Прим. ред.) ходит по абонементу в фитнес-зал популярной сети. По его словам, там предупреждали, что с 30 октября на тренировки будут пускать по QR-кодам. Мужчина не переживал по этому поводу, поскольку привился.

30 октября он пришёл на тренировку и убедился, что новая пропускная система действительно работает.

«У меня проверили QR-код в фитнесе. Прямо смартфоном», — рассказал мужчина.

Однако длилось это недолго. Утром 1 ноября в зал пошла супруга Алексея. Поскольку собственного кода у неё нет, она позаимствовала у подруги. Как оказалось, можно было обойтись и без этого — сотрудники зала вовсе не потребовали пропуск. Более того, выяснилось, что в зале раздают липовые QR-коды всем желающим, а клиенты свободно делятся этой информацией друг с другом.

«Мне здесь код дали», — похвасталась одна из посетительниц перед другой, вспомнил Алексей обрывок услышанного разговора.

Проверка для галочки?

Елизавета оценила контроль QR-кодов во время похода в театр 31 октября. От COVID-19 она не прививалась, поэтому отправилась на спектакль не с кодом, а с отрицательным результатом ПЦР-теста. Сделала его сибирячка вечером 29 октября, результат пришёл утром 31-го.

Девушка специально пришла на спектакль заранее, чтобы в запасе оставалось время на проверку, но она оказалась неожиданно быстрой.

«Когда вошла в здание, практически сразу увидела молодого человека, который поинтересовался, могу ли я показать QR-код. Ответила ему, что у меня не код, а тест, начала лезть в телефон, чтобы открыть документ, но он уже отправил меня дальше, чтобы я шла в зал.

Толком понять ничего не успела. Проверяют сквозь пальцы, профанация какая-то. Можно было смело идти с чужим кодом, как и думала сначала», — посетовала сибирячка, отметив, что заплатила за тест больше 1,5 тысяч рублей.

«Доказав» молодому человеку своё право посетить спектакль, Елизавета отправилась к залу. После этого у неё спросили только билет.

Девушка также отметила, что многие зрители находились в зале и в коридорах без масок, их не было видно даже в руках. Чтобы кому-либо из-за этого делали замечания, она не видела.

Напомним, что изначально QR-коды в Новосибирской области планировали вводить с 25 октября, затем отсрочили момент до 8 ноября, а в результате они начали действовать с 30 октября.