С 1 ноября WhatsApp перестанет работать на многих смартфонах

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1 ноября мессенджер WhatsApp перестанет корректно работать на 43 моделях смартфонов.

Приложение мессенджера WhatsApp перестанет работать на устаревших моделях смартфонов с 1 ноября 2021 года. Нововведение касается телефонов с установленными операционными системами iOS 9 и Android 4.0.4 и более ранними версиями. Об этом говорится на официальном сайте WhatsApp.

Речь, например, идёт об iPhone 4s, поскольку на смартфон нельзя установить iOS новее 9 версии. Среди моделей Samsung ограничения коснутся Galaxy Trend Lite, Galaxy Trend II, Galaxy SII, Galaxy S3 mini, Galaxy Xcover 2, Galaxy Core и Galaxy Ace 2. Внушительный список у моделей LG — LG Lucid 2, Optimus F7, Optimus F5, Optimus L3 II Dual, Optimus F5, Optimus L5, Optimus L5 II, Optimus L5 Dual, Optimus L3 II, Optimus L7, Optimus L7 II Dual, Optimus L7 II, Optimus F6, Enact , Optimus L4 II Dual, Optimus F3, Optimus L4 II, Optimus L2 II, Optimus Nitro HD и 4X HD, Optimus F3Q. Также под ограничения попадают устаревшие модели марок ZTE, Huawei, Sony, Alcatel и др.

При этом представители мессенджера заявили, что приложение будет запускаться, но пользователи не смогут его обновлять, а это в свою очередь может привести к сбоям в работе мессенджера. Обладателям вышеуказанных моделей смартфонов рекомендуют как минимум сохранить историю чатов, поскольку с 1 ноября резервная копия сообщений станет недоступна.

Напомним, ранее эксперты назвали три признака, по которым можно определить, что конфиденциальность переписки в WhatsApp нарушена.