Сибирская аграрная неделя состоится

Фото предоставлено МВК «Новосибирск-Экспоцентр»
Выставка пройдет в обозначенные сроки: с 10 по 12 ноября 2021 года. Свыше 200 компаний и представителей известных мировых брендов из России и зарубежных стран примут участие в Сибирской аграрной неделе. Для посетителей — 15 тыс.кв.м. крытой экспозиции и выставочного пространства на открытом воздухе и насыщенная деловая программа.
Руководителям и специалистам сельхозпредприятий и КФХ участники представят инновационные решения: современную технику, оборудование и материалы для животноводства, растениеводства, оборудование для переработки, хранения и упаковки сельскохозяйственной продукции, технологическое и пищевое оборудование.
В рамках Сибирской аграрной недели состоится международная выставка «AgroExpo Siberia», на площадке которой будет действовать национальный павильон Германии. Организатор – IFWexpo.
В деловой программе:
- Перспективы развития молочной отрасли Западной Сибири;
- Кадровый кризис в АПК: в поисках выхода;
- ГЛОНАСС/GPS мониторинг сельскохозяйственной техники;
- НОВОСИБИРСКИЙ «МОЛОЧНЫЙ МОСТ»;
- Мониторинг ГСМ и снижение себестоимости эксплуатации сельхозтехники и другое.
Также в программе выставки розыгрыши для представителей предприятий АПК!
Бесплатный билет на посещение Сибирской аграрной недели можно получить на сайте выставки. Спонсор зоны регистрации — ООО «Торговый дом «ХимАгро». Спонсор пакетов посетителей — ООО «НТП-Синтез».
Без возрастных ограничений
Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:
Ваш комментарий
Новости партнеров
Новости партнеров
Сейчас читают