Сибирская аграрная неделя состоится

Фото предоставлено МВК «Новосибирск-Экспоцентр»

Выставка пройдет в обозначенные сроки: с 10 по 12 ноября 2021 года. Свыше 200 компаний и представителей известных мировых брендов из России и зарубежных стран примут участие в Сибирской аграрной неделе. Для посетителей — 15 тыс.кв.м. крытой экспозиции и выставочного пространства на открытом воздухе и насыщенная деловая программа.

Руководителям и специалистам сельхозпредприятий и КФХ участники представят инновационные решения: современную технику, оборудование и материалы для животноводства, растениеводства, оборудование для переработки, хранения и упаковки сельскохозяйственной продукции, технологическое и пищевое оборудование.

В рамках Сибирской аграрной недели состоится международная выставка «AgroExpo Siberia», на площадке которой будет действовать национальный павильон Германии. Организатор – IFWexpo.

В деловой программе:

- Перспективы развития молочной отрасли Западной Сибири;

- Кадровый кризис в АПК: в поисках выхода;

- ГЛОНАСС/GPS мониторинг сельскохозяйственной техники;

- НОВОСИБИРСКИЙ «МОЛОЧНЫЙ МОСТ»;

- Мониторинг ГСМ и снижение себестоимости эксплуатации сельхозтехники и другое.

Также в программе выставки розыгрыши для представителей предприятий АПК!

Бесплатный билет на посещение Сибирской аграрной недели можно получить на сайте выставки. Спонсор зоны регистрации — ООО «Торговый дом «ХимАгро». Спонсор пакетов посетителей — ООО «НТП-Синтез».

Без возрастных ограничений