Травников потребовал усилить контроль за ограничениями из-за COVID-19 в Новосибирске

Фото с сайта правительства Новосибирской области

Губернатор Андрей Травников потребовал усилить контроль за соблюдением коронавирусных ограничений в Новосибирской области.

Усилить контроль за соблюдением ограничений из-за коронавируса потребовал губернатор Новосибирской области Андрей Травников на заседании правительства 1 ноября. Он призвал полицию проверять соблюдение масочного режима, а также прекращение работы общепита после 23 часов.

«С 30 октября в регионе действуют дополнительные противоэпидемические меры. Это минимально необходимые меры. И остановиться на них мы сможем только в том случае, если действительно будем их выполнять», – сказал Травников.

Губернатор поручил ответственным ведомствам сконцентрироваться на контроле за соблюдением масочного режима, а также запрете работы общепита с 23:00 до 6:00.

Также глава региона призвал руководство ГУ МВД выделять необходимое количество сотрудников для контроля за исполнением коронавирусных ограничений.

«Это нужно, чтобы не выходить на новые ограничения», – подчеркнул губернатор.

На совещании Травников напомнил о прохождении обязательной вакцинации сотрудниками, занятыми в сфере обслуживания, и государственными служащими. Глава субъекта уточнил, что работодатели должны быть готовы к отстранению работников, которые не провакцинировались.

Главный санитарный врач Новосибирской области Андрей Щербатов сообщил о росте заболеваемости коронавирусом в регионе на 19 % за неделю. Он назвал ситуацию в области «сложной и напряжённой».