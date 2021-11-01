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В Новосибирске дальнобойщик погиб за рулём фуры МАЗ

Фото В Новосибирске дальнобойщик погиб за рулём фуры МАЗ
Фото В Новосибирске дальнобойщик погиб за рулём фуры МАЗ

Фото из группы «Спасатели МАСС 16+» в соцсети «ВКонтакте»

В Новосибирске 49-летний водитель умер во время езды за рулём фуры и попал в ДТП.

Утром 1 ноября в Новосибирске погиб водитель грузовика МАЗ, а после врезался в другую фуру в попутном направлении. Известно, что у мужчины случился инсульт. На месте работали спасатели, сообщает «МАСС +16» в социальной сети «ВКонтакте».

Авария произошла в Железнодорожном районе на улице Владимировская, 35, рядом с остановкой «Маслозавод». Сообщение о ДТП поступило на телефон оперативного дежурного в 11:14, через несколько минут спасатели были на месте.

Фото В Новосибирске дальнобойщик погиб за рулём фуры МАЗ 2

Они выяснили, что 49-летний водитель умер за рулём своей фуры, а после его автомобиль врезался в другой грузовик. Спасатели вытащили из кабины тело погибшего и передали его сотрудникам полиции и бригаде врачей.

В службе МАСС напомнили, что в грузовом автомобиле необходимо контролировать собственное самочувствие. Необходимо обращать внимание на боли в груди, головокружение или тошноту. Если водитель чувствует все эти симптомы, ему лучше воздержаться от поездки и пройти медицинское обследование.

Напомним, ранее под Новосибирском на трассе произошла смертельная авария: автомобиль Mazda влетел в тягач марки MAN. Водитель легкового автомобиля погиб на месте от полученных травм. ДТП произошло после того, как один из водителей попытался совершить обгон на запрещённом участке.

 

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Автор:
Ирина Меркель
журналист

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