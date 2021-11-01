В Новосибирске детей кормили котлетами на 50 % из воды в школьной столовой

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В школах Новосибирска проходят внеплановые проверки качества готовых блюд в столовых.

В Новосибирске в школе № 50 Ленинского района провели внеплановую экспертизу качества готовых блюд в столовой. Исследование показало ряд нарушений, написал на личной странице в Facebook депутат Заксобрания, директор Сибирского федерального центра здорового питания, кандидат медицинских наук Яков Новосёлов.

«Готовы результаты выборочной экспертизы качества готовых блюд в МБОУ СОШ № 50 Ленинского района <...> Если суп оказался более-менее, с несущественными отклонениями, то в котлете мясо на 50 процентов (!) замещено водой (естественно, за счёт влагоудерживающих добавок)», – написал депутат.

Яков Новосёлов добавил, что вместе с департаментом образования будет добиваться привлечения к ответственности поставщика продуктов. Также депутат намерен полностью проверить все блюда и продукты в школьной столовой, чтобы заменить их.

Подобные проверки проходят в Новосибирске с 2018 года, рассказал парламентарий. За три года проверок были найдены многочисленные попытки «нажиться на фальсификатах». На данный момент такие проверки проводятся только в детских учреждениях города. Однако власти обсуждают вопрос об организации контроля качества ещё и в больницах.

Напомним, ранее в школьной столовой под Новосибирском обнаружили опасные тарелки со сколами. Прокурорская проверка показала, что детей кормили едой, в которой находили канцелярские принадлежности, а цех столовой не соответствует санитарным нормам.