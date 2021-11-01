В Новосибирске грузовая «Газель» наехала на ребенка 3 лет

ГИБДД г. Новосибирск
В Новосибирске грузовая «Газель» сбила трехлетнего мальчика, который выходил из подъезда.
Автомобиль «Газель» сбил 3-летнего мальчика, выходившего из подъезда во дворе дома №15 на улице Серафимовича в Ленинском районе Новосибирска, сообщает пресс-служба региональной Госавтоинспекции.
«На улице Серафимовича у дома №15 водитель автомобиля «Газель» 1988 года рождения совершил наезд на мальчика 3 лет, который бежал от подъезда на детскую площадку во дворе. Предварительно, мальчик получил сотрясение мозга», – говорится в сообщении.
По информации ведомства, рядом с ребенком находилась мама. Мальчика доставили в больницу с ушибами и подозрением на сотрясение головного мозга.
Известно, что водитель «Газели» двигался задним ходом во время наезда на ребенка. сейчас сотрудники Госавтоинспекции разбираются в обстоятельствах произошедшего, сообщили в пресс-службе Управления ГИБДД по Новосибирской области.
Ранее Сиб.фм писал, что водитель на вездеходе сбил 9-летнего ребенка в Первомайском районе Новосибирска.
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