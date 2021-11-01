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В Новосибирске грузовая «Газель» наехала на ребенка 3 лет

Фото В Новосибирске грузовая «Газель» наехала на ребенка 3 лет
Фото В Новосибирске грузовая «Газель» наехала на ребенка 3 лет

ГИБДД г. Новосибирск

В Новосибирске грузовая «Газель» сбила трехлетнего мальчика, который выходил из подъезда.

Автомобиль «Газель» сбил 3-летнего мальчика, выходившего из подъезда во дворе дома №15 на улице Серафимовича в Ленинском районе Новосибирска, сообщает пресс-служба региональной Госавтоинспекции.

«На улице Серафимовича у дома №15 водитель автомобиля «Газель» 1988 года рождения совершил наезд на мальчика 3 лет, который бежал от подъезда на детскую площадку во дворе. Предварительно, мальчик получил сотрясение мозга», – говорится в сообщении.

По информации ведомства, рядом с ребенком находилась мама. Мальчика доставили в больницу с ушибами и подозрением на сотрясение головного мозга.

Известно, что водитель «Газели» двигался задним ходом во время наезда на ребенка. сейчас сотрудники Госавтоинспекции разбираются в обстоятельствах произошедшего, сообщили в пресс-службе Управления ГИБДД по Новосибирской области.

Ранее Сиб.фм писал, что водитель на вездеходе сбил 9-летнего ребенка в Первомайском районе Новосибирска.

 

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Автор:
Юния Ларсон
журналист

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