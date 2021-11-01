В Новосибирске метромост отремонтируют за 350 млн рублей

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В Новосибирске планируют отремонтировать галерею метромоста через Обь к МЧМ-2023.

Ремонт галереи метромоста в Новосибирске планируют завершить до конца 2022 года, общая стоимость работ оценивается в 354,1 млн рублей. Соответствующий аукцион опубликовали на сайте госзакупок.

Как указано в документе, подрядчик обязуется выполнить демонтажные работы, установить в галерее витрины и витражи. Кроме того, он займётся облицовкой и герметизацией швов объекта. Из окон будет видно новую ледовую арену, которая строится к молодёжному чемпионату мира по хоккею в 2023 году.

Работы будут проходить ежедневно в будние дни, с понедельника по пятницу – с 8:00 до 16:00, а после с 00:00 до 5:00.

Торги пройдут 18 ноября 2021 года, все работы по заказу подрядчик должен выполнить до 31 декабря 2022 года. Таким образом, объект будет готов к началу матчей МЧМ-2023.

Напомним, в Новосибирске продолжается строительство ледовой арены к МЧМ-2023. Ход работ идёт в соответствии с графиком. Недавно стало известно, что на завершение стройки планируют потратить ещё 2 млрд рублей, а в целом возведение объекта обошлось в 13 млрд рублей.

Ранее на строительной площадке ледовой арены произошли шокирующие события: за неделю на стройке обнаружили два трупа. Личность первого погибшего до сих пор не известна, тело второго мужчины нашли в бытовке – строении для временного проживания рабочих. В Сети новосибирцы уже называют новую арену проклятой.