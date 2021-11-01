В Новосибирске похолодает до -24 градусов 4 ноября

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Первая неделя ноября в Новосибирске ожидается морозной и снежной. К 4 ноября в городе похолодает до -24 градусов.

Днем 4 ноября в Новосибирске ожидается -12 градусов, а ночью похолодает до -24 градусов. Об этом рассказали синоптики.

По информации сайта gismeteo.ru, практически всю следующую неделю в Новосибирске будет идти снег. Исключения составят морозные дни. Так, во вторник, 2 ноября, минимальная температура воздуха будет -16 градусов ночью. Днем ожидается около -2 градусов.

Ночью 3 ноября похолодает до -22 градусов, днем температура воздуха не превысит отметку в -16 градусов. В четверг, 4 ноября, похолодает еще сильнее. Ночью температура опустится до -24 градусов.

По данным сервиса Яндекс.Погода, по-настоящему зимний мороз в Новосибирске продержится до четверга, после 4 ноября станет немного теплее.

Ранее Сиб.фм писал, что 1 ноября на Новосибирск обрушится ураганный ветер с порывами до 20 метров в секунду, на дорогах будет гололед.