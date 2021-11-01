Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Локдаун в Новосибирске
Финансовая грамотность
Обязательная вакцинация и QR-коды
Гений места
Коронавирус в Новосибирске
Локдаун в Новосибирске
Финансовая грамотность
Обязательная вакцинация и QR-коды
Гений места
Коронавирус в Новосибирске

Лента новостей

общество

В Новосибирске тяжелобольная пациентка добралась до больницы с полицейскими и мигалкой

Фото В Новосибирске тяжелобольная пациентка добралась до больницы с полицейскими и мигалкой
Фото В Новосибирске тяжелобольная пациентка добралась до больницы с полицейскими и мигалкой

Фото ГУ МВД России по Новосибирской области

Сотрудники полиции помогли тяжелобольной пациентке в кратчайшие сроки добраться до больницы в Новосибирске. Женщина находилась на интенсивной кислородной поддержке, ей требовалась срочная медицинская помощь.

В Новосибирске медики скорой перевозили тяжелобольную пациентку, которой требовалась срочная медицинская помощь. Женщина находилась на интенсивной кислородной поддержке. В обычном темпе её могли довезти до больницы за 2 часа, однако полицейский помог сократить это время в 6 раз. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Инцидент произошёл в четверг, 28 октября, в 11:35. Старший врач одной из машин скорой обратился в дежурную часть. Медик просил помочь довести тяжелобольную пациентку из клиники в центре Новосибирска до больницы в Оби.

Медикам помог быстрее добраться до больницы командир второго батальона полка ДПС Павел Романюк. Сообщается, что полицейский «оказал содействие для незамедлительного прохождения кареты скорой». Весь путь мог занять около 2 часов, однако благодаря экипажу ГИБДД время сократилось до 21 минуты.

Женщину в кратчайшие сроки доставили до пункта и приняли в больнице. Здесь врачи смогли оказать ей своевременную помощь, сейчас состояние пациентки стабильное. Медики волновались, что задержка скорой скажется на осложнении состояния женщины. Однако благодаря помощи полицейским этого удалось избежать.

Напомним, ранее в Новосибирске полицейские сумели задержать опасных производителей алкоголя. Бутлегеры изготовили почти 20 видов алкоголя, а после наклеивали на них товарные знаки всемирно известных брендов спиртных напитков.

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Ирина Меркель
журналист

1

Теги

яндекс.дзен

Ваш комментарий

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

39167
Россияне получат по 13 тысяч рублей от правительства в декабре 2021 года
14812
Минфин пообещал выплатить россиянам по 10 тысяч рублей в декабре 2021 года
12633
В 2022 году россияне получат по 5 тысяч рублей от государства
10382
Полицейских проверили после опоздания на смертельное ДТП
9920
В Новосибирске начали экстренный ремонт дороги на улице Ленина
7704
Банду дачных воров задержали под Новосибирском
7378
В Новосибирской области водитель иномарки погиб в ДТП с тягачом